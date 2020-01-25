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Анри: «Я бы многое мог рассказать про „Монако“»

сегодня, 12:43

Главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри рассказал про особенности тренерского ремесла.

Ты каждый день приходишь и спрашиваешь: «Я все еще в деле? Да? Хорошо, продолжаем». Если тебе это не нравится, то даже не утруждай себя. Ты должен оставить свою гордость и эго в стороне, потому что они будут разбиты. Нужно, чтобы этот двигатель продолжал работать.

Я даже не имею представления, будут ли меня узнавать в Монреале. Я пока не выходил из дома.

«Монако» уже в прошлом. Есть много вещей, о которых я бы мог рассказать, но я не буду, потому что уважаю свой бывший клуб. Я теперь здесь и должен двигаться дальше.

Напомним, что Анри возглавил «Монреаль» в конце прошлого года.  

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Красная машина
Красная машина
сегодня в 13:33
Для головина исключение сделай
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:10
"Шахтер". Все глубже и глубже забирается!!!
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 12:56
Монако слабый пердивный клуб.
Tiger15
Tiger15
сегодня в 12:48
Не надо и так тошно!
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