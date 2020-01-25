Анри: «Я бы многое мог рассказать про „Монако“»

Главный тренер «Монреаль Импакт» рассказал про особенности тренерского ремесла.

Ты каждый день приходишь и спрашиваешь: «Я все еще в деле? Да? Хорошо, продолжаем». Если тебе это не нравится, то даже не утруждай себя. Ты должен оставить свою гордость и эго в стороне, потому что они будут разбиты. Нужно, чтобы этот двигатель продолжал работать.

Я даже не имею представления, будут ли меня узнавать в Монреале. Я пока не выходил из дома.

«Монако» уже в прошлом. Есть много вещей, о которых я бы мог рассказать, но я не буду, потому что уважаю свой бывший клуб. Я теперь здесь и должен двигаться дальше.