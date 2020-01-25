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Минамино: «Хочу оправдать доверие Клоппа»

сегодня, 14:36
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился эмоциями после своего дебюта в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Японский хавбек заменил травмированного Садио Мане на 33-й минуте игры.

Я чувствую доверие тренера ко мне, поэтому хочу оправдать его. Лично я не удовлетворен своим выступлением в матче с „Вулверхэмптоном“. Хочу оправдать ожидания людей, которые меня поддерживают. 

Морально я был готов к этой работе. Я думал лишь о том, как вписаться в команду и войти в игру. Я не чувствую никакого давления. Не знаю, насколько велики были ожидания, но мне нечего терять. Если мы с другими футболистами начнём понимать друг друга лучше на поле, уверен, наша игра улучшится.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:31
вот за что можно уважать японцев и корейцев,так за их трудолюбие. Да и болтавнёй они особо не занимаются,делают свою работу. Сон к тому же пример,если бы не он то Шпоры были бы во второй десятке.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 15:23
надо его почаще выпускать на поле, чтобы появилась сыгранность, вошёл в ритм игры команды. Уверен, что Минамино обязательно будет демонстрировать свои лучшие качества с Ливерпулем!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:52
Еще бы...
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