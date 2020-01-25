Минамино: «Хочу оправдать доверие Клоппа»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился эмоциями после своего дебюта в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1). Японский хавбек заменил травмированного Садио Мане на 33-й минуте игры.

Я чувствую доверие тренера ко мне, поэтому хочу оправдать его. Лично я не удовлетворен своим выступлением в матче с „Вулверхэмптоном“. Хочу оправдать ожидания людей, которые меня поддерживают.

Морально я был готов к этой работе. Я думал лишь о том, как вписаться в команду и войти в игру. Я не чувствую никакого давления. Не знаю, насколько велики были ожидания, но мне нечего терять. Если мы с другими футболистами начнём понимать друг друга лучше на поле, уверен, наша игра улучшится.