Конте: «Журналисты ведут себя так, будто „Интер“ скупил половину „Реала“»

Главный тренер «Интера» рассказал про трансферную активность клуба в зимнее трансферное окно:

Наше руководство четко выразилось. Новые игроки будут, если кто-то уйдет. Это идеальная сбалансированная трансферная работа. Мы должны дать время подготовиться некоторым нашим новичкам, потому что они не играли определенное время.

«Интеру» не хватает опыта и резервов, чтобы продолжать побеждать. Нам необходимо всегда играть на максимуме.

Мы подписали Эшли Янга, потому что Квадво Асамоа получил травму, а Виктора Мозеса взяли в аренду, потому что Валентино Лазаро покинул нашу команду. Стараемся укрепить все позиции. Журналисты ведут себя так, будто мы скупили половину «Реала». Но это же неправильный посыл.