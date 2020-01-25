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Конте: «Журналисты ведут себя так, будто „Интер“ скупил половину „Реала“»

сегодня, 18:50

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал про трансферную активность клуба в зимнее трансферное окно:

Наше руководство четко выразилось. Новые игроки будут, если кто-то уйдет. Это идеальная сбалансированная трансферная работа. Мы должны дать время подготовиться некоторым нашим новичкам, потому что они не играли определенное время.

«Интеру» не хватает опыта и резервов, чтобы продолжать побеждать. Нам необходимо всегда играть на максимуме.

Мы подписали Эшли Янга, потому что Квадво Асамоа получил травму, а Виктора Мозеса взяли в аренду, потому что Валентино Лазаро покинул нашу команду. Стараемся укрепить все позиции. Журналисты ведут себя так, будто мы скупили половину «Реала». Но это же неправильный посыл.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:54
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