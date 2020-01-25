Гаттузо: «Сарри создал из „Ювентуса“ идеальную машину для побед»

Главный тренер «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ювентуса» в рамках 21-го тура Серии А.

Сарри создал из «Ювентуса» идеальную машину для побед. Испытываю к нему огромное уважение и его команде, но это не значит, что у нас нет шансов. Думаю, победа над «Лацио» и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение моим игрокам, поможет нам сплотиться. Этот успех должен стать переломным моментом в сезоне.

Именно на энтузиазме от этой победы мы должны сыграть не только против «Ювентуса», но и во всей второй части чемпионата.