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Гаттузо: «Сарри создал из „Ювентуса“ идеальную машину для побед»

сегодня, 16:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ювентуса» в рамках 21-го тура Серии А.

Сарри создал из «Ювентуса» идеальную машину для побед. Испытываю к нему огромное уважение и его команде, но это не значит, что у нас нет шансов. Думаю, победа над «Лацио» и выход в полуфинал Кубка поднимет настроение моим игрокам, поможет нам сплотиться. Этот успех должен стать переломным моментом в сезоне.

Именно на энтузиазме от этой победы мы должны сыграть не только против «Ювентуса», но и во всей второй части чемпионата.

Ранее ожиданиями от игры поделился защитник «Наполи» Мариу Руй

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