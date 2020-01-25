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Тухель: «Кавани восстановился после травмы»

сегодня, 17:31
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья форварда Эдинсона Кавани.

Он восстановился после травмы, но завтра с «Лиллем» Кавани не сыграет. Что касается слухов вокруг него, то такие ситуации случаются в межсезонье, но я спокоен.

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VIPded
VIPded
сегодня в 18:34
Цену набивает...)))
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 17:41
Здоровья Кавани!
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