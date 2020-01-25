Тухель: «Кавани восстановился после травмы»

Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья форварда Эдинсона Кавани.
Он восстановился после травмы, но завтра с «Лиллем» Кавани не сыграет. Что касается слухов вокруг него, то такие ситуации случаются в межсезонье, но я спокоен.
|Лилль-:-Пари Сен-Жермен
|Завтра в 23:00 Не начался
Наставник ПСЖ Томас Тухель рассказал о состоянии здоровья форварда Эдинсона Кавани.
Он восстановился после травмы, но завтра с «Лиллем» Кавани не сыграет. Что касается слухов вокруг него, то такие ситуации случаются в межсезонье, но я спокоен.