Ди Мария: «Тухель поверил меня, в отличие от Эмери»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о том, как влиял на его игровую практику экс-тренер парижан Унаи Эмери, и как дела обстоят сейчас при Томасе Тухеле.
Я доволен работой с Тухелем. Он поверил в меня, показав свое отношение как только пришел. До старта ЧМ-2018 мы беседовали с ним на тему продления моего контракта. Именно так я и поступил.
Предыдущий сезон при Унаи Эмери вышел сложным для меня, мне говорили, что я буду играть, но в итоге играл мало.
Тухель тот тренер, который вселяет в меня уверенность, и я могу демонстрировать свои лучшие качества.
Ди Мария входит в топ-3 лидеров по числу ассистов за 10 лет среди игроков ведущих лиг.