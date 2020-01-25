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Ди Мария: «Тухель поверил меня, в отличие от Эмери»

сегодня, 16:05

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о том, как влиял на его игровую практику экс-тренер парижан Унаи Эмери, и как дела обстоят сейчас при Томасе Тухеле.

Я доволен работой с Тухелем. Он поверил в меня, показав свое отношение как только пришел. До старта ЧМ-2018 мы беседовали с ним на тему продления моего контракта. Именно так я и поступил.

Предыдущий сезон при Унаи Эмери вышел сложным для меня, мне говорили, что я буду играть, но в итоге играл мало.

Тухель тот тренер, который вселяет в меня уверенность, и я могу демонстрировать свои лучшие качества.

Ди Мария входит в топ-3 лидеров по числу ассистов за 10 лет среди игроков ведущих лиг.

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:17
Плохо,что в Эмери никто не верил.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:11
Ну и играй!!!
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