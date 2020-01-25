Ди Мария: «Тухель поверил меня, в отличие от Эмери»

Полузащитник ПСЖ поделился мнением о том, как влиял на его игровую практику экс-тренер парижан , и как дела обстоят сейчас при .

Я доволен работой с Тухелем. Он поверил в меня, показав свое отношение как только пришел. До старта ЧМ -2018 мы беседовали с ним на тему продления моего контракта. Именно так я и поступил.

Предыдущий сезон при Унаи Эмери вышел сложным для меня, мне говорили, что я буду играть, но в итоге играл мало.

Тухель тот тренер, который вселяет в меня уверенность, и я могу демонстрировать свои лучшие качества.