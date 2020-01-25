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Зидан: «Я всегда буду защищать своих игроков, в том числе Бэйла»

сегодня, 17:52

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об отсутствии полузащитника «сливочных» Гарета Бэйла в составе в последних играх:

Все замечательно, когда футболист готов играть. Однако, к сожалению, Гарет получил травму голеностопа и сейчас не готов.

Он первый, кто расстроен этим фактом. Бэйл хочет быть вместе с командой, чтобы тренироваться и играть. Однако у него несерьезное повреждение. Гарет должен вернуться к понедельнику.

Когда футболист получает травму, то я всегда переживаю из-за этого. Ведь игрокам приходится сложнее всего в этот момент. Мне как тренеру это тоже не нравится. Лучше пусть у меня будет 25 футболистов, из которых придется выбирать основной состав, чем травмы.

Я всегда буду защищать своих игроков. Они являются моими игроками, которые каждый день бьются за «Реал». Они хотят прославить эмблему этого клуба.

У всех своя история, но я не вижу в этом ничего плохого. Ничего не поделать с тем, что футболисты получают травмы.

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