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«Краснодар» получил около 1 млн евро за переход Комличенко в «Динамо»

сегодня, 22:08

Футбольный комментатор Нобель Арустамян раскрыл финансовые подробности перехода форварда Николая Комличенко из чешского клуба «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

Деньги с продажи Комличенко получила не только «Млада Болеслав», но и «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого владел 30 процентами от последующей перепродажи футболиста, поэтому теперь получил около миллиона евро.

Напомню, что «Млада» выкупила права на Комличенко у «Краснодара» год назад, это стоило ей 400 тысяч евро. Так что можно считать, что в сумме «Краснодар» заработал на Николае около 1,4 млн евро.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил мангo
сегодня в 23:12
Зачем им деньги
для ффп не более того ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 22:55
Тоже деньги.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:49
Неплохо заработал Краснодар.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:41
Да не суть кто сколько поимел. Я извинюсь и на Голгофу взойду, но кроме паспорта и возраста, условно Панченко не хуже, но деньги мыть свято.
мангo
мангo
сегодня в 22:31
Зачем им деньги
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:29
Ростов получил 800 тысяч евро от Краснодара за переход Скопинцева из Краснодара в Динамо
Теперь Краснодар получил 1 евролям за переход Комличенко в Динамо
Если Динамо за кого-то получит тогда круг замкнётся))
Slepowron
Slepowron
сегодня в 22:27
Академия обходится Галицкому 8 млн. в год. Так что это до сих пор остается меценатским проектом. За что ему огромное спасибо!
beefs
beefs
сегодня в 22:22
Это комерция...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 22:14
Откуда деньги?
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