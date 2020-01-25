«Краснодар» получил около 1 млн евро за переход Комличенко в «Динамо»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян раскрыл финансовые подробности перехода форварда из чешского клуба «Млада Болеслав» в московское «Динамо».

Деньги с продажи Комличенко получила не только «Млада Болеслав», но и «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого владел 30 процентами от последующей перепродажи футболиста, поэтому теперь получил около миллиона евро.

Напомню, что «Млада» выкупила права на Комличенко у «Краснодара» год назад, это стоило ей 400 тысяч евро. Так что можно считать, что в сумме «Краснодар» заработал на Николае около 1,4 млн евро.