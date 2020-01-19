Расширение РПЛ. Как сделать идею прибыльной?

сегодня, 15:39

«Соккер.ру» без лишней наивности предлагает силовые методы для реанимации РПЛ .

Очень редко, но можно обобщать. Все в курсе, что большинству российских клубов не нужно зарабатывать, чтобы жить. Все в курсе, что лимит выгоден тем, кто на нем зарабатывает.

Все понимают, что срочное расширение РПЛ завязано на претензии: «Я настроил стадионов, а на них не играют». Все понимают, почему будет 18 клубов не с 2023 года, а максимум с 2021 – принимающий решения не любит ждать.

Также понятно, почему будет просто 18 клубов и два круга. Ведущие команды испугались, что будет плей-офф для распределения призовых мест, а Федун все открыто выпалил – 18 клубов нужны, чтобы влиять на результаты. Но знания о системе не мешает мечтать об ее улучшении.

Клубы могут зарабатывать на трансферах

Этот метод не спасет, хотя и его не опробовали. Рынка нет в самом футбольном смысле – трансферном. Никакой лимит не мешает, воспитайте второго Жиркова в «Тамбове», отдайте в «Зенит» - заплатят больше 50 000 рублей. Найдите нового Ивановича – оцените в 20 млн евро, даром что защитник.

А пока у форварда Соболева стоимость копеечная. Причем его нельзя продать в АПЛ , не дадут рабочую визу. И Гинера возмутило, что сумма трансфера в ЦСКА равна отчислениям агенту – Александр пока вернулся в расположение «Крыльев Советов».

Но такие ребята, как Соболев, Чалов, Головин, братья Миранчуки – активы клубов. Если их продавать не внутри РПЛ , а выйти на европейский рынок, то получите реальную прибыль, а не перекладывание бюджетных денег из одних карманов в другие.

Стоимость «Открытия Арены» - 210 млн евро при пересчете на современный курс, и его можно было окупить, если бы каждый сезон при Федуне трансферный баланс был +13 млн евро. «Уфа» и «Ростов», если выстроят систему продаж, выживут именно за счет дешевых удачных покупок и дорогих расставаний.

Клубам пора полюбить своих болельщиков

Этот метод не спасет, но чуточку улучшит положение. Тут все, к сожалению, завязано на бедности людей. Не будет человек тратить огромные деньги на локальную команду, если у него унизительная зарплата. Впрочем, даже футбольный потенциал Москвы, где средний оклад в прошлом году составил более 91 тысячи рублей, не исчерпан.

В РПЛ доля доходов в дни матчей более чем в два раза ниже средней европейской. Объяснимый провал, как можно заполнить стадион, если «Тамбов» играет домашние матчи на выезде? Или если «Сочи» - клуб из Санкт-Петербурга по имени «Динамо».

Впрочем, не думайте, что предлагаю равняться на Бундеслигу с сытыми немцами, или Англию с Испанией с туристами на центральных матчах. Можно больше зарабатывать, если выстроить коммуникацию с фанатами. В Краснодаре ненавидели одноименный клуб, обожали «Кубань», а теперь у Галицкого полный стадион.

Но нужна Лига чемпионов, где можно поднять неплохие деньги на домашних играх, нужен успешный сезон в Кубке России – снова же, дополнительные домашние игры. «Ростов» - еще один пример грамотной работы с фанатами. Но пока все держится на энтузиазме, даже «Спартак» провалил диалог с фанатами.

А в провинции не умеют заработать, даже когда приезжают «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Вспомните полупустой новый стадион «Рубина» на таких играх. Клубам плевать на зрителей, и народ это чувствует. Но если полюбят аудиторию, изучат ее – денег станет незаметно, но больше. Даже в Москве!

Клубы должны мечтать об азиатском рынке

Утопический вариант, но грех не попытаться! Понятно, что ни в одной стране Европы российский чемпионат не станет популярным настолько, чтобы принести много денег от продажи прав. Значит, нужно смотреть на рынок Азии – Китай, Индонезия, Япония, Казахстан и так далее. Там нет футбола уровня РПЛ . Искать фанатов ставок и предлагать насыщенную чемпионскую гонку. А еще нужно просить денег на клубы.

Конечно, пускать их в клубы РПЛ могут отказаться наверху – есть такое опасение, но разве Россия в последние двадцать лет хоть раз ослушалась Китай, когда принимали важные решения? Нет сомнений, что если сами миллиардеры из далекой страны вложат деньги в парочку клубов, как делают в Италии, Англии и даже Чехии, их точно не выгонят.

Единственный потенциальный инвестор. «Спартак» или «Зенит» могут зацепить серьезные международные компании, но остальным не приходится рассчитывать на иностранный капитал. Так почему бы китайцам не возродить «Томь» или «Амкар»? Их можно заинтересовать, если брать китайских или японских игроков на «прокачку».

Важно взбунтоваться против монополии

Это единственный путь к спасению РПЛ . В дни матчей в России зарабатывают крохи, но даже в Европе – около 15 %. УЕФА приносит до 14 % доходов – выгодно играть в Европе, не случайно ЦСКА так любит проигрывать в Лиге чемпионов, а «Зенит» - выигрывать в Лиге Европы на групповом этапе. Но суммарно это максимум 29 %.

Почему же тогда турецкие клубы не беднее, чем российские? Секрет – в наличии медиарынка. Если в Польше есть около 38 миллионов человек, то среди них найдется хотя бы 500 тысяч, кого можно заинтересовать футболом. Если взять с каждого по 100 евро в год - получите 50 миллионов.

У поляка средний годовой оклад в районе 14-15 тысяч евро, могут позволить потратить на увлечение сотню. Да что там, у румын телевизионный футбольный рынок круче, чем в России, где более 140 миллионов населения. Доля телевиденья в доходах клубов РПЛ жалкая – 4 %. Средний показатель по Европе – под сорок. Разница почти в десять раз.

Как это изменить? Только с помощью приказа. Если аккуратно донести тому, кто принимает принципиальные решения, что российский футбол погибает и отстает, потому что в Европе 30-40 % доходов от медиарынка, а в РПЛ – 4 %, то можно высказать предложение.

Отменить монополию, от которой одни убытки – финансовые и имидживые, и включить в игру всех больших игроков. Пусть большие группы покупают права на РПЛ . Да, они обречены на убытки. Конечно же, это не выгодно частным компаниям. Но только так вырастет и доступность – нужны трансляции через интернет, причем из разных источников.

Нужен полный охват аудитории – единственный шанс на рекламу, важно идти навстречу людям. Показывайте РПЛ из каждого утюга – экономический эффект будет. Заворачивайте невкусную конфету в обертку из туалетной бумаги – доходы и дальше будут смешными даже по меркам Румынии.

Почему клубы РПЛ такие беспечные?

Считают, что их вечно будут кормить из бюджета. Это заблуждение. В мире не было глобального финансового кризиса с 2008 года, и по законам экономики скоро наступит – если не в 2021 году, то в 2022. Только в 2020 шанс пропустить годик, ведь в США выборы президента, не захотят портить картинку.

Россия от общего удара не увернется, а РПЛ параллельно затеяла проект расширения. Причем из структуры доходов видно, что у российских клубов лишь два надежных партнера – УЕФА , они кормят шесть лучших клубов, если хорошо себя ведут и грамотно играют в ЛЧ и ЛЕ , и государственные компании, которые иногда притворяются частными.

Даже в тех вариантах, что предлагали эксперты – с тремя плей-офф за ЛЧ , ЛЕ и выживание, максимальный эффект от расширения оценили в жалкие полмиллиарда рублей. На эти деньги одного середняка не построить. Нужны наивные и богатые люди из медиа.

Ведь зарабатывать даже не начинали. В Хорватии жителей меньше в 35 раз, но по доходам от показа лиги, которая намного слабее и менее увлекательная, чем РПЛ , не сильно отстали. Даже в своей нише – футбольного продукта второго сорта, если сравнивать с топ-5, российский высший дивизион жестко недорабатывает.

Прядкин, переизбранный на пять лет по предложению «Ахмата», не заработает клубам миллиарды, Дюков – тоже. Пора чесаться самим командам, ведь как только грянет мировой финансовый кризис, то новое правительство, где будет на парочку технократов больше, первым делом урежет такие расходы, как на футбол.

Не так в стране обожают этот вид спорта, чтобы каждый год выбрасывать десятки миллиардов рублей в пустоту. В РПЛ думают, что худшее позади, если говорим о финансовом состоянии спонсоров клубов, но они могут ошибаться.

А никакого «особого пути» быть не может – без продажи телеправ никто в футбольной Европе не выживет. И хотя неподготовленное расширение – вредное решение, призванное разве что засветить в РПЛ парочку стадионов ЧМ -18, чтобы отчитаться, задачу оно не меняет – нужно зарабатывать.

Жаль лишь, что никто в футболе не умеет. Но Россия – прекрасная страна, если говорим о судьбоносных решениях двумя звонками. Чтобы запустить рынок, достаточно правильному человеку набрать владельцев двух известных медиа-групп, которые имеют технические возможности транслировать РПЛ , и мягко попросить (приказать) показывать расширенную лигу.