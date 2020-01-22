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Расходы клубов на трансферы в 2019 году составили $7,35 млрд

сегодня, 15:46

ФИФА представила глобальный трансферный отчет в мужском и женском футболе за 2019 год.

Расходы на трансферы в мужском футболе достигли нового максимума в 7,35 миллиарда долларов, что на 5,8% превысило показатель 2018 года (6,94 миллиарда).

Всего за 2019 год в мужском футболе совершено 18042 трансфера (в 2018 году — 16544 трансфера), в которых были задействованы 15463 игрока из 178 стран мира. 80% всех расходов на оплату трансферов приходилось на 100 клубов.

Португалия стала страной, показавшей наибольший положительный баланс — 384 миллиона долларов. Англия ушла в минусовой баланс на 549,9 миллиона долларов.

Недавно «Соккер.ру» рассказывал про бюджеты клубов РПЛ.

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Источник: FIFA.com
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:05
Капиталисты
LOpp
LOpp
сегодня в 15:50
Всего за 2019 год в мужском футболе совершено 18042 трансфера...


половина из этого приходиться на трансферы из Зенита в Сочи
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