Расходы клубов на трансферы в 2019 году составили $7,35 млрд

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ФИФА представила глобальный трансферный отчет в мужском и женском футболе за 2019 год.

Расходы на трансферы в мужском футболе достигли нового максимума в 7,35 миллиарда долларов, что на 5,8% превысило показатель 2018 года (6,94 миллиарда).

Всего за 2019 год в мужском футболе совершено 18042 трансфера (в 2018 году — 16544 трансфера), в которых были задействованы 15463 игрока из 178 стран мира. 80% всех расходов на оплату трансферов приходилось на 100 клубов.

Португалия стала страной, показавшей наибольший положительный баланс — 384 миллиона долларов. Англия ушла в минусовой баланс на 549,9 миллиона долларов.

FIFA reports show further upward trend in both men’s and women’s transfer markets in 2019

▶️https://t.co/D4AchQlHXg pic.twitter.com/R4uyf5PrcG — FIFA Media (@fifamedia) January 22, 2020