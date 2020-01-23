УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из ЛЧ за нарушения 7-летней давности

сегодня, 21:09

По информации The Guardian, орган по финансовому контролю клубов УЕФА на этой неделе предъявит обвинение «Манчестер Сити» в нарушении правил финансового фэйр-плэй.

Отмечается, что одним из возможных наказаний для «горожан» является исключение из Лиги чемпионов.

У представителей контроля есть вопросы по отчетам «Сити» за 2012 и 2013 финансовый годы. В УЕФА считают, что клуб превысил убытки в 4 раза (180 млн евро при максимально допустимых 45 млн).

Источник сообщает, что руководство «Манчестер Сити» отрицает нарушения и в случае наказания готово подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Также недавно стало известно о возможной смене «Ман Сити» титульного спонсора.