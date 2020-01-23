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УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из ЛЧ за нарушения 7-летней давности

сегодня, 21:09

По информации The Guardian, орган по финансовому контролю клубов УЕФА на этой неделе предъявит обвинение «Манчестер Сити» в нарушении правил финансового фэйр-плэй.

Отмечается, что одним из возможных наказаний для «горожан» является исключение из Лиги чемпионов.

У представителей контроля есть вопросы по отчетам «Сити» за 2012 и 2013 финансовый годы. В УЕФА считают, что клуб превысил убытки в 4 раза (180 млн евро при максимально допустимых 45 млн).

Источник сообщает, что руководство «Манчестер Сити» отрицает нарушения и в случае наказания готово подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Также недавно стало известно о возможной смене «Ман Сити» титульного спонсора.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
сегодня в 22:33
не накажут, шейх отдаст кругленькую сумму
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:33
Тебя посадют, а ты не воруй!(С)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 22:32
Давно пора
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Союзник противников
сегодня в 22:32
Ага,только шейхский ПСЖ в "очень сильном и конкурентном чемпионате рулит",а МС давно под Ливерпулем...а китайцы кем из сильных мира футбольного держат???
beefs
beefs
сегодня в 22:25
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 22:23
конечно же это ПЕРЕС замутил скажут многие болела Барсы!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:15
Видимо это намек на то, что шейху Мансуру пора делиться, иначе мол вас исключим, хотя не припомню, чтобы топ команд Европы исключали из Еврокубков, штрафовали, и то чисто символически, это да, но более серьезные санкции вроде бы не применяли.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:13
Всё это "буря в стакане воды".Вся верхушка мирового футбола давно распилена между арабскими шейхами,и только китайцы начинают отгрызать кусочки их плоти.Руки прочь от проектов миллиардеров!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:11
Не фанат Ман Сити,но считаю,что так поступать нельзя за прегрешения такой давности.Штраф-да,но не исключение из ЛЧ.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:08
Серьёзно...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:06
Зачем понадобилось снова горожан пугать?
SAINTS
SAINTS
сегодня в 22:05
УЕФА - Шейху Дай денег!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:04
УЕФА голодным останется без МС.
Roman73
Roman73 ответил За адекватность
сегодня в 22:02
Ну как нет то. Милые бранятся, только тешатся. Это условно "Фенербахче" бы отстранили на пару лет, а сильных мира сего отстранять опасно, а то может замаячить грозной тенью создание Суперлиги. А денюжки для УЕФА поважнее самого футбола. Но понты проколотить и для приличия погрозить пальцем конечно обязаны, ну и штрафануть конечно плотно.
Денежки для УЕФА дороже самого футбола--золотые слова.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:56
Просто пока МС не вылетел в 1/8, хотят с арабов хорошо поиметь и распилить. Молодцы, хоть чему то Россия научила!
NOVA
NOVA
сегодня в 21:55
давно пора всяких сити и псж наказывать!! было бы прикольно, если бы Реалу не пришлось бы с ними играть!!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил da da da
сегодня в 21:54
уефа им спецом сильных монако и шпор в плей-офф подсовывает, а из второй корзины в группу шахтёр, ага
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил _Inquisitor_
сегодня в 21:54
Учитывая, кто у МС соперник в 1/8, нетрудно догадаться - откуда дует сей смрадный ветерок. Нагреть шары не получилось, так перес решил протащить свою картонку в четвертьфинал старым проверенным способом - через кабинет, дабы не получилось как год назад с Аяксом...
Ты тоже правильно думаешь,так оно и есть.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:53
Всё это происки Переса,отгрузил бабки,чтобы Реал не играл с Сити.Не получится,англичане сильная нация,они отстаят.
minai
minai
сегодня в 21:46
Но все же понимают, что этого не случиться ни-ко-гда.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:46
Ну как нет то. Милые бранятся, только тешатся. Это условно "Фенербахче" бы отстранили на пару лет, а сильных мира сего отстранять опасно, а то может замаячить грозной тенью создание Суперлиги. А денюжки для УЕФА поважнее самого футбола. Но понты проколотить и для приличия погрозить пальцем конечно обязаны, ну и штрафануть конечно плотно.
da da da
da da da
сегодня в 21:44
вот об этом и речь,если бы не УЕФА которая душит Сити,они бы уже взяли 2 последних кубка ЛЧ без проблем.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
сегодня в 21:41
Учитывая, кто у МС соперник в 1/8, нетрудно догадаться - откуда дует сей смрадный ветерок. Нагреть шары не получилось, так перес решил протащить свою картонку в четвертьфинал старым проверенным способом - через кабинет, дабы не получилось как год назад с Аяксом...
GYTSYL
GYTSYL ответил ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 21:26
Ещё старую зебру надо!
Если капнуть глубже,старуху нужно вечно отстранить из ЛЧ и сериала,пущай в серии С вату катают(!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:21
с шейха требуют очередной транш, платить надо регулярно по расписанию, судя по всему.
ох уж эта куэфа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:21
А до этого что, не видели что ли?
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 21:19
Столько раз уже писали, что могут исключить и не разу не исключили. Что должно измениться теперь.
Roman73
Roman73
сегодня в 21:17
Из Лиги Чемпионов их и так Реал исключит в марте.
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 21:13
Ещё старую зебру надо!
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