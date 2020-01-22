Отчет ФИФА: новый мировой рекорд и убытки РПЛ

«Соккер.ру» делится интересной информацией о футбольном рынке международных трансферов.
В 2019 поставлен новый рекорд по суммарной стоимости всех международных трансферов. За двенадцать месяцев отдали 7.35 миллиарда американских долларов на новых игроков при переходе из одной страны в другую. Впервые в истории перешагнули отметку в семь миллиардов – в прошлом году речь шла о 6.94 млн долларов.
Совершили 18 042 трансфера в профессиональном футболе (рост количества на 9.1 %), а всего в них задействованы 15 463 игрока из 178 стран мира и 4 162 клубов. При этом можно включать радио радикальных левых – сразу 80 % всех вложений в футболе касаются всего 100 клубов. И сразу 15 357 трансферов не связаны с прямой оплатой от клуба – клубу.
Не зря бедняга Жан-Марк Босман в свое время ходил в суды, благодаря чему была полностью изменена европейская, а затем и мировая трансферная системы. Теперь футболисты могут уйти, когда клубы между собой договорятся. И таких сделок с каждым годом все больше, а сами трансферы – дороже.
Но учтите, что лишь 4.6 % всех переходов 2019 года в мировом футболе – трансферы со стоимостью более 1 миллиона долларов. Если говорим о сделках, где фигурирует сумма более 10 миллионов, то речь о 0.98 % всех трансферов. Один процент игроков оценивают дороже солидной отметки, но сразу 10 % трансферов дешевле одного миллиона долларов.
Отсюда «небольшая» для 18 042 сделок сумма в 7.35 млрд долларов. Если убрать из уравнения свободных агентов и бесплатные аренды, которые в тотальном большинстве (их в мире переходов 85.1 % ото всех сделок), то средняя цена контракта игрока равна 2.74 миллиона евро – высокая стоимость.
Все благодаря европейскому футболу, ведь 1 914 клубов из зоны УЕФА принимали участие в сделках. Совершили 12 290 трансферов в пределах 53 ассоциаций. Старушка Европа в ответе за 68.1 % всех мировых сделок. И только в зоне УЕФА процент заключенных контрактов с игроками без клуба ниже среднего в мире – всего 57.3 %. На некоторых континентах речь о 83-92 % всех трансферов.
Самые популярные трансферные маршруты – из Бразилии в Португалию (228 трансферов), из Англии – в Шотландию (163), а еще из Португалии обратно в Бразилию (149). Примечательно также, что из Испании в Англию за 2019 год переехало 93 футболиста, а в обратном направлении – 72. Обмен между АПЛ и Ла Лигой налажен. Кстати, в числе десяти самых популярных маршрутов есть один неожиданный российский – 92 игрока из местного футбола перебрались в армянские лиги.
А если говорить о тратах российских команд на футболистов, то получается 285 млн долларов, что составляет рост расходов на 249 % по сравнению с 2018 годом. В Европе российские клубы показали самый большой прирост, хотя по общим тратам близко не стояли рядом с топ-5. Зато выше Португалии или Бельгии. Не говоря о Турции или Нидерландах, с Россией у них разница более чем в 2.5 раза.
Примечательно, что англичане сократили на 22 % объем международных трансферов, но остались первыми по сумме – потратили 1.5 миллиарда долларов. Получается, 20 % рынка завязано на одну страну. Добавьте 1.28 млрд, прошедших через Испанию, 873 миллиона – через Италию, а также рост трат клубами из Германии и Франции почти на половину – в районе 700 млн долларов на брата, и получите, что в основном покупают игроков всего пять лиг.
Пять миллиардов из 7.35 связаны с покупками в пяти европейских странах. Сравните с Бразилией, где суммарные траты на пришедших из других стран меньше, чем российские, сразу в четыре раза – поймете, как устроен мировой футбольный рынок международных сделок. И понятно, что самый большой отрицательный трансферный баланс тоже связан с ведущими лигами. Но есть одно исключение – французы продают за рубеж игроков на сумму в 251 млн долларов больше, чем потратили.
Чемпионы мира по положительной разнице – Португалия (в плюсе на 384 млн долларов), Бразилия (прибыль 299 млн долларов) и Нидерланды (заработали 273 млн долларов). Неплохо себя чувствует Бельгия – разница в 113 млн долларов, а еще Австрия наладила поставки, в основном, в Бундеслиги – 81 млн долларов положительного баланса. А среди транжир в Европе на пятом месте Германия – 146 млн долларов убытков, дальше Россия – 185 млн, поскольку продаж почти нет, Италия – 346 млн, Испания – 373 млн, а чемпионом предсказуемо становится Англия. Выдали на международные трансферы на 549.9 млн долларов больше, чем получили от продаж за рубеж.
Стоит напоминать, что в этом списке только Россия не может себе позволить такой дисбаланс, исходя из доходов клубов и лиги? Даже греки работают рационально – потери всего в 14.2 млн евро, а остальные федерации или в плюсе – как сразу 36 штук в зоне УЕФА, или в минусах размером с 700 тысяч долларов, как украинские клубы. Российский футбол копирует топ-5, но при этом должен был скорее учиться у австрийцев или бельгийцев.
А какие национальности самые востребованные на футбольном рынке? Бразильцы участвовали в 1 988 сделках, Аргентинцы – в 946 трансферах, британцы все вместе – с 801, французы – в 725, а на пятом месте колумбийцы – 633 перехода. Дальше идут испанцы, нигерийцы, ганцы, сербы и уругвайцы. Как обычно, впечатляет количество последних – 423 международных трансфера из страны, население которой всего 3.4 миллиона человек, даже не треть от жителей Москвы.
А вот если посчитать суммарные траты на представителей отдельных национальностей, то французы почти добрались до бразильцев – 826 млн против 925, и достаточно перехода одного Мбаппе, если Неймар никуда не уйдет, чтобы догнать лидера. Португальцы тоже очень дорогие на рынке – 544 млн евро, как и бельгийцы – 500 млн долларов с учетом трансфера Эдена Азара. Испанцы, аргентинцы, голландцы, британцы, хорваты и итальянцы – в первой десятке по сумме вырученных денег.
Тут все зависит от наличия таких игроков, как Де Йонг, Де Лигт, Азар или Лукаку. А вот если учесть, что с 2012 года рынок именно международных трансферов всего за семь лет вырос с 2.66 млрд долларов до 7.35 млрд, то можно констатировать – футбол в опасности. Рост на 4.69 млрд покрывают из карманов болельщиков, которые стали платить больше за абонементы и билеты, но в основном – с помощью зрителей поединков по всему миру. Все, у кого подключены футбольные каналы – делает отчисления на ведущие лиги, которые смотрит.
Рекламу, опять же, потребляете уже всюду, в том числе – в интернете. Вот так и формируется постоянный рост доходов клубов, но не прибыли. Слишком резко перескочили с обычных 4 миллиардов на более чем семь, причем важно понимать, что лишь 14.9 % всех сделок принести такую уйму денег – 7.35 млн долларов. С учетом, что параллельно растут зарплаты футболистов и отчисления посредникам – дожили до дня, когда тренер МЮ жалуется, что Холанд был слишком дорогим для клуба.
Систему сложно назвать здоровой. Если вдруг что-то случится с глобальной экономикой, то у клубов наступят сложные времена, ведь у многих есть кредиты и дорогостоящие проекты, вроде реконструкции стадионов. А пока – раз в ФИФА не думают, как утихомирить рост цен на игроков, можем только подбивать итоги. Европа – локомотив мирового футбола, что не секрет. Всего 100 клубов совершают сделки на сумму в 5.9 миллиарда долларов – 80 % от мировых.
Подавляющее большинство сделок в футболе не между клубом и клубом – свободные агенты в тотальном большинстве, то есть всего 2 685 сделок сгенерировали более семи миллиардов расходов. Причем учтите, что это именно международные сделки, а не внутренние, ведь в мире не 15 тысяч игроков сменили клубы, а гораздо больше. Но в ФИФА традиционно показали, какая у конкретных лиг трансферная политика. Учитывая, что Россия на четвертом месте в Европе и на пятой строчке в мире по величине убытков от международных сделок, то вывод понятен.
Выше только Англия, Испания, Италия, где могут себе позволить большие траты, и Китай, где партия уже сменила политику по отношению к местной лиге. Получается, по объемам финансирования российский футбол в числе лидеров, но по умению не только тратить, а и зарабатывать – среди аутсайдеров. Выбросили в 2019 году 185 млн долларов только на международные сделки, чтобы впервые за 18 лет остаться без еврокубковой весны. Посмотрим, как поведут себя в 2020 году, ведь пора бы научиться считать деньги.
За мировым рынком, не имея доходов АПЛ или Ла Лиги, не поспели даже китайцы. Российскому футболу давно пора пересмотреть стратегия поведения, копируя подход бельгийцев, французов или голландцев. Нужно учиться зарабатывать продажами за рубеж, чтобы тратить полученные деньги на новых иностранных игроков.