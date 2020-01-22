Отчет ФИФА: новый мировой рекорд и убытки РПЛ

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«Соккер.ру» делится интересной информацией о футбольном рынке международных трансферов.

В 2019 поставлен новый рекорд по суммарной стоимости всех международных трансферов. За двенадцать месяцев отдали 7.35 миллиарда американских долларов на новых игроков при переходе из одной страны в другую. Впервые в истории перешагнули отметку в семь миллиардов – в прошлом году речь шла о 6.94 млн долларов.

Совершили 18 042 трансфера в профессиональном футболе (рост количества на 9.1 %), а всего в них задействованы 15 463 игрока из 178 стран мира и 4 162 клубов. При этом можно включать радио радикальных левых – сразу 80 % всех вложений в футболе касаются всего 100 клубов. И сразу 15 357 трансферов не связаны с прямой оплатой от клуба – клубу.

Не зря бедняга Жан-Марк Босман в свое время ходил в суды, благодаря чему была полностью изменена европейская, а затем и мировая трансферная системы. Теперь футболисты могут уйти, когда клубы между собой договорятся. И таких сделок с каждым годом все больше, а сами трансферы – дороже.

Но учтите, что лишь 4.6 % всех переходов 2019 года в мировом футболе – трансферы со стоимостью более 1 миллиона долларов. Если говорим о сделках, где фигурирует сумма более 10 миллионов, то речь о 0.98 % всех трансферов. Один процент игроков оценивают дороже солидной отметки, но сразу 10 % трансферов дешевле одного миллиона долларов.

Отсюда «небольшая» для 18 042 сделок сумма в 7.35 млрд долларов. Если убрать из уравнения свободных агентов и бесплатные аренды, которые в тотальном большинстве (их в мире переходов 85.1 % ото всех сделок), то средняя цена контракта игрока равна 2.74 миллиона евро – высокая стоимость.

Все благодаря европейскому футболу, ведь 1 914 клубов из зоны УЕФА принимали участие в сделках. Совершили 12 290 трансферов в пределах 53 ассоциаций. Старушка Европа в ответе за 68.1 % всех мировых сделок. И только в зоне УЕФА процент заключенных контрактов с игроками без клуба ниже среднего в мире – всего 57.3 %. На некоторых континентах речь о 83-92 % всех трансферов.

Самые популярные трансферные маршруты – из Бразилии в Португалию (228 трансферов), из Англии – в Шотландию (163), а еще из Португалии обратно в Бразилию (149). Примечательно также, что из Испании в Англию за 2019 год переехало 93 футболиста, а в обратном направлении – 72. Обмен между АПЛ и Ла Лигой налажен. Кстати, в числе десяти самых популярных маршрутов есть один неожиданный российский – 92 игрока из местного футбола перебрались в армянские лиги.

А если говорить о тратах российских команд на футболистов, то получается 285 млн долларов, что составляет рост расходов на 249 % по сравнению с 2018 годом. В Европе российские клубы показали самый большой прирост, хотя по общим тратам близко не стояли рядом с топ-5. Зато выше Португалии или Бельгии. Не говоря о Турции или Нидерландах, с Россией у них разница более чем в 2.5 раза.

Примечательно, что англичане сократили на 22 % объем международных трансферов, но остались первыми по сумме – потратили 1.5 миллиарда долларов. Получается, 20 % рынка завязано на одну страну. Добавьте 1.28 млрд, прошедших через Испанию, 873 миллиона – через Италию, а также рост трат клубами из Германии и Франции почти на половину – в районе 700 млн долларов на брата, и получите, что в основном покупают игроков всего пять лиг.

Пять миллиардов из 7.35 связаны с покупками в пяти европейских странах. Сравните с Бразилией, где суммарные траты на пришедших из других стран меньше, чем российские, сразу в четыре раза – поймете, как устроен мировой футбольный рынок международных сделок. И понятно, что самый большой отрицательный трансферный баланс тоже связан с ведущими лигами. Но есть одно исключение – французы продают за рубеж игроков на сумму в 251 млн долларов больше, чем потратили.

Чемпионы мира по положительной разнице – Португалия (в плюсе на 384 млн долларов), Бразилия (прибыль 299 млн долларов) и Нидерланды (заработали 273 млн долларов). Неплохо себя чувствует Бельгия – разница в 113 млн долларов, а еще Австрия наладила поставки, в основном, в Бундеслиги – 81 млн долларов положительного баланса. А среди транжир в Европе на пятом месте Германия – 146 млн долларов убытков, дальше Россия – 185 млн, поскольку продаж почти нет, Италия – 346 млн, Испания – 373 млн, а чемпионом предсказуемо становится Англия. Выдали на международные трансферы на 549.9 млн долларов больше, чем получили от продаж за рубеж.

Стоит напоминать, что в этом списке только Россия не может себе позволить такой дисбаланс, исходя из доходов клубов и лиги? Даже греки работают рационально – потери всего в 14.2 млн евро, а остальные федерации или в плюсе – как сразу 36 штук в зоне УЕФА , или в минусах размером с 700 тысяч долларов, как украинские клубы. Российский футбол копирует топ-5, но при этом должен был скорее учиться у австрийцев или бельгийцев.

А какие национальности самые востребованные на футбольном рынке? Бразильцы участвовали в 1 988 сделках, Аргентинцы – в 946 трансферах, британцы все вместе – с 801, французы – в 725, а на пятом месте колумбийцы – 633 перехода. Дальше идут испанцы, нигерийцы, ганцы, сербы и уругвайцы. Как обычно, впечатляет количество последних – 423 международных трансфера из страны, население которой всего 3.4 миллиона человек, даже не треть от жителей Москвы.

А вот если посчитать суммарные траты на представителей отдельных национальностей, то французы почти добрались до бразильцев – 826 млн против 925, и достаточно перехода одного Мбаппе, если Неймар никуда не уйдет, чтобы догнать лидера. Португальцы тоже очень дорогие на рынке – 544 млн евро, как и бельгийцы – 500 млн долларов с учетом трансфера Эдена Азара. Испанцы, аргентинцы, голландцы, британцы, хорваты и итальянцы – в первой десятке по сумме вырученных денег.

Тут все зависит от наличия таких игроков, как Де Йонг, Де Лигт, Азар или Лукаку. А вот если учесть, что с 2012 года рынок именно международных трансферов всего за семь лет вырос с 2.66 млрд долларов до 7.35 млрд, то можно констатировать – футбол в опасности. Рост на 4.69 млрд покрывают из карманов болельщиков, которые стали платить больше за абонементы и билеты, но в основном – с помощью зрителей поединков по всему миру. Все, у кого подключены футбольные каналы – делает отчисления на ведущие лиги, которые смотрит.

Рекламу, опять же, потребляете уже всюду, в том числе – в интернете. Вот так и формируется постоянный рост доходов клубов, но не прибыли. Слишком резко перескочили с обычных 4 миллиардов на более чем семь, причем важно понимать, что лишь 14.9 % всех сделок принести такую уйму денег – 7.35 млн долларов. С учетом, что параллельно растут зарплаты футболистов и отчисления посредникам – дожили до дня, когда тренер МЮ жалуется, что Холанд был слишком дорогим для клуба.

Систему сложно назвать здоровой. Если вдруг что-то случится с глобальной экономикой, то у клубов наступят сложные времена, ведь у многих есть кредиты и дорогостоящие проекты, вроде реконструкции стадионов. А пока – раз в ФИФА не думают, как утихомирить рост цен на игроков, можем только подбивать итоги. Европа – локомотив мирового футбола, что не секрет. Всего 100 клубов совершают сделки на сумму в 5.9 миллиарда долларов – 80 % от мировых.

Подавляющее большинство сделок в футболе не между клубом и клубом – свободные агенты в тотальном большинстве, то есть всего 2 685 сделок сгенерировали более семи миллиардов расходов. Причем учтите, что это именно международные сделки, а не внутренние, ведь в мире не 15 тысяч игроков сменили клубы, а гораздо больше. Но в ФИФА традиционно показали, какая у конкретных лиг трансферная политика. Учитывая, что Россия на четвертом месте в Европе и на пятой строчке в мире по величине убытков от международных сделок, то вывод понятен.

Выше только Англия, Испания, Италия, где могут себе позволить большие траты, и Китай, где партия уже сменила политику по отношению к местной лиге. Получается, по объемам финансирования российский футбол в числе лидеров, но по умению не только тратить, а и зарабатывать – среди аутсайдеров. Выбросили в 2019 году 185 млн долларов только на международные сделки, чтобы впервые за 18 лет остаться без еврокубковой весны. Посмотрим, как поведут себя в 2020 году, ведь пора бы научиться считать деньги.