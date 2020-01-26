Тренер «Лилля»: «ПСЖ сильно изменился после нашей победы над ними»

Главный тренер «Лилля» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в рамках 21-го тура Лиги 1.

Все возможно в этом матче. Когда мы имели счастье одержать победу над ПСЖ в прошлом сезоне, никто не думал, что будет такая игра. Но их состав изменился. ПСЖ в конце прошлого сезона не тот, что сегодня.

Нам предстоит встретиться с их четверкой нападения, будет очень тяжело, но мы идем вперед, нам нужны 3 очка. Сейчас в моем распоряжении почти весь боевой состав, кроме Саада и Тимоти, которые вернутся по мере восстановления. Мы будем играть с нашей философией. У нас есть свои ориентиры, способные помочь в этом матче.