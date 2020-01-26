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Бобан: «Надеемся, что Ребич найдёт себя и сможет помочь команде»

сегодня, 13:08

Директор «Милана» Звонимир Бобан в интервью Radio Rai рассказал про адаптацию нападающего Анте Ребича в итальянском клубе

Что происходит с Ребичем? Он очень сильный и быстрый игрок. Но ему нужно время, непросто переключиться с немецкого на итальянский футбол. В матче с «Наполи» он травмировался, но героически продолжал играть. В Италии другой вид футбола, здесь ограниченное пространство, очень просто получить повреждение. Но он работает серьезно, мы надеемся, что он найдёт себя и сможем помочь команде. 

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