Бобан: «Надеемся, что Ребич найдёт себя и сможет помочь команде»

Директор «Милана» в интервью Radio Rai рассказал про адаптацию нападающего в итальянском клубе.

Что происходит с Ребичем? Он очень сильный и быстрый игрок. Но ему нужно время, непросто переключиться с немецкого на итальянский футбол. В матче с «Наполи» он травмировался, но героически продолжал играть. В Италии другой вид футбола, здесь ограниченное пространство, очень просто получить повреждение. Но он работает серьезно, мы надеемся, что он найдёт себя и сможем помочь команде.