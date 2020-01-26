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Фаулер: «Поражение „Транмер Роверс“ станет гвоздём в крышку гроба Сульшера»

сегодня, 11:39

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер, ныне возглавляющий австралийский «Брисбен Роар», высказал свое мнение относительно ситуации главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера.

Будущее Сульшера в МЮ зависит от матча с «Транмер Роверс». Странно говорить об этом, самому работая тренером. Но для большинства специалистов такова реальность, есть моменты, от которых зависит их работа.

Сульшер сейчас под огромным давлением. Поражение в матче с командой из низшей лиги станет гвоздём в крышку его гроба. Конечно, МЮ должен победить, но давление может неоднозначно повлиять на команду.

Я сам испытывал это так много раз, и это истощает. Толпа может поднять вас. Когда игроки чувствуют, что за ними стоят фанаты, то ощущают себя немного быстрее, сильнее и выносливее. Совсем наоборот, когда получают с их стороны негатив.

Ранее Сульшер заявил, что не опасается за своё будущее в МЮ.

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Lewa2708
Lewa2708 ответил Болот Сарбанов
сегодня в 12:59
Позорнее будет, если сам убежит, я считаю, работать до последнего
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:57
А что, есть и такой вариант?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:46
Если это случится, то не увольнять его надо, а ему самому написать заявление об уходе. Такого позора, нормальный человек не должен вынести.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:32
Тем интереснее игра.
marvel777
marvel777
сегодня в 11:52
ну бред,с такими проблемами с составом и без усилений - никто не сунется в МЮ, так что при любых раскладах до лета ничего менять не будут
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