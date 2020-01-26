Фаулер: «Поражение „Транмер Роверс“ станет гвоздём в крышку гроба Сульшера»

Экс-нападающий «Ливерпуля» , ныне возглавляющий австралийский «Брисбен Роар», высказал свое мнение относительно ситуации главного тренера «Манчестер Юнайтед» .

Будущее Сульшера в МЮ зависит от матча с «Транмер Роверс». Странно говорить об этом, самому работая тренером. Но для большинства специалистов такова реальность, есть моменты, от которых зависит их работа.

Сульшер сейчас под огромным давлением. Поражение в матче с командой из низшей лиги станет гвоздём в крышку его гроба. Конечно, МЮ должен победить, но давление может неоднозначно повлиять на команду.

Я сам испытывал это так много раз, и это истощает. Толпа может поднять вас. Когда игроки чувствуют, что за ними стоят фанаты, то ощущают себя немного быстрее, сильнее и выносливее. Совсем наоборот, когда получают с их стороны негатив.