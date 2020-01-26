Гайя: «Если „Валенсия“ продаст Родриго, то я этого не пойму»

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя высказался о возможном переходе своего одноклубника Родриго в «Барселону» этой зимой.

Родриго — футболист, делающий результат. Надеюсь, что он никуда не уйдет, он очень важен для нас. Если «Валенсия» продаст Родриго, то я этого не пойму.

Очень мало футболистов, похожих на Родриго, очень мало. Мы хотим, чтобы он остался с нами, но посмотрим, что произойдет в конечном итоге.