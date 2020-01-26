Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз высоко отозвался о достижениях «Ливерпуля» в текущем сезоне.
Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии. Они были бы чемпионами везде, собрав 22 победы и одну ничью в 23-х турах.
В Испании с теми очками, которые сейчас есть у «Манчестер Сити», мы отставали бы от лидера на несколько пунктов. Также, как и в Германии или Италии.
«Ливерпуль» сейчас просто фантастический, феноменальный, несгибаемый. Мы должны принять это и извлечь из этого урок.
Недавно «Ливерпуль» побил рекорд по очкам за 22 игры в топ-5 лиг Европы.