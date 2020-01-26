ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»

сегодня, 11:23

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз высоко отозвался о достижениях «Ливерпуля» в текущем сезоне.

Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии. Они были бы чемпионами везде, собрав 22 победы и одну ничью в 23-х турах.

В Испании с теми очками, которые сейчас есть у «Манчестер Сити», мы отставали бы от лидера на несколько пунктов. Также, как и в Германии или Италии.

«Ливерпуль» сейчас просто фантастический, феноменальный, несгибаемый. Мы должны принять это и извлечь из этого урок.

Недавно «Ливерпуль» побил рекорд по очкам за 22 игры в топ-5 лиг Европы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Отец Пёнтека: «Мой сын хочет покинуть „Милан“»
Сегодня, 11:26 Комментарии0
Мойес: «Отчаянно пытаюсь подписать игроков, способных усилить „Вест Хэм“»
Сегодня, 11:10 Комментарии0
Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»
Сегодня, 10:57 Комментарии2
Сульшер: «Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать»
Сегодня, 10:05 Комментарии2
Гигович: «Интерес со стороны ЦСКА? Пока что останусь в „Хельсингборге“»
Сегодня, 09:43 Комментарии9
Сульшер: «Мы должны тратить деньги с умом»
Сегодня, 09:35 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 11:31
Против испаноитальянских Кабинетов не попрешь.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:29
Лысый Пепка во все услышанье признаёт свою беспомощность, несостоятельность и физручность.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100