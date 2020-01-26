Облак: «Всё пошло не по плану „Атлетико“, мяч не идёт в ворота»

Голкипер «Атлетико» поделился мнением о матче 21-го тура Примеры с «Леганесом»:

Разочарованы тем, что не одержали сегодня победу. Все пошло не по нашему плану.

Необходимо быть скромными и делать все возможное, чтобы преуспеть. Только тогда результаты улучшатся и мы поднимемся в таблице.

Футболистам непросто, ведь мы хотим побеждать. Мы создаем голевые моменты, но мяч не идет в ворота. Необходимо усердно продолжать работать.

Хотим стать лучше и играть в тот футбол, который будет нравиться нашим фанатам. Надеюсь, мы скоро достигнем этого.