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Облак: «Всё пошло не по плану „Атлетико“, мяч не идёт в ворота»

сегодня, 18:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился мнением о матче 21-го тура Примеры с «Леганесом»:

Разочарованы тем, что не одержали сегодня победу. Все пошло не по нашему плану.

Необходимо быть скромными и делать все возможное, чтобы преуспеть. Только тогда результаты улучшатся и мы поднимемся в таблице.

Футболистам непросто, ведь мы хотим побеждать. Мы создаем голевые моменты, но мяч не идет в ворота. Необходимо усердно продолжать работать.

Хотим стать лучше и играть в тот футбол, который будет нравиться нашим фанатам. Надеюсь, мы скоро достигнем этого.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 18:53
Бывает, чо...(((
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 18:42
Разгонять пора.
drug01
drug01
сегодня в 18:31
Счет по игре....
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