Маротта: «Рассчитываем как можно скорее подписать Эриксена»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэма» .

Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, что мы уже давно ведём переговоры с «Тоттенхэмом». Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев.

Мы настроены оптимистично. Надеемся как можно скорее заключить сделку, учитывая, что трансферное окно закроется уже в пятницу.