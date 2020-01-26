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Маротта: «Рассчитываем как можно скорее подписать Эриксена»

сегодня, 15:20

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, что мы уже давно ведём переговоры с «Тоттенхэмом». Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев.

Мы настроены оптимистично. Надеемся как можно скорее заключить сделку, учитывая, что трансферное окно закроется уже в пятницу.

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Все комментарии
Красная машина
Красная машина ответил juvenale
сегодня в 16:05
А у вас группа -
* Атлетико, который слабее Леонесы и Леганеса
* Аутсайдер Бундеслиги
* Локомотив (по сравнению с ним Спарта, обыгравшая Севилью в той ЛЕ, - ультрагранд)

Аха-ха.) Да вам бы группа зенита показалась кошмаром. Гыгы-гы.)
Красная машина
Красная машина
сегодня в 16:01
Эриксен усилит полузащиту. Классное приобретение.
juvenale
juvenale ответил cska vperiod
сегодня в 15:53
Интер прёт семимильными шагами, вот что значит классный тренер.
согласен, позорный вылет из лч в группе со спартой и проигрыш немотивированному третьему составу каталонцев у себя на поле
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:42
Интер прёт семимильными шагами, вот что значит классный тренер.
particular
particular
сегодня в 15:39
Джузеппе прёт с открытым забралом и с шашкой наголО..:)
Уверен, что всё обговорили и смазали наилучшим образом..:))
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 15:35
Отлично, удачи Интеру!
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