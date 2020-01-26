Маротта: «Рассчитываем как можно скорее подписать Эриксена»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, что мы уже давно ведём переговоры с «Тоттенхэмом». Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев.
Мы настроены оптимистично. Надеемся как можно скорее заключить сделку, учитывая, что трансферное окно закроется уже в пятницу.
* Атлетико, который слабее Леонесы и Леганеса
* Аутсайдер Бундеслиги
* Локомотив (по сравнению с ним Спарта, обыгравшая Севилью в той ЛЕ, - ультрагранд)
Аха-ха.) Да вам бы группа зенита показалась кошмаром. Гыгы-гы.)
* Атлетико, который слабее Леонесы и Леганеса
* Аутсайдер Бундеслиги
* Локомотив (по сравнению с ним Спарта, обыгравшая Севилью в той ЛЕ, - ультрагранд)
Аха-ха.) Да вам бы группа зенита показалась кошмаром. Гыгы-гы.)
Уверен, что всё обговорили и смазали наилучшим образом..:))
Уверен, что всё обговорили и смазали наилучшим образом..:))