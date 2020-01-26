Спортивный директор «Ромы»: «Ведем переговоры с „Барселоной“ по Пересу»

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки рассказал, что римляне действительно ведут переговоры по трансферу форварда «Барселоны» :

Продолжаем инвестировать в молодых футболистов. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

У нас есть взаимопонимание с «Барселоной». Стараемся убедить Переса, что наш проект ему подходит.

Я сохраняю осторожность и не буду говорить о том, что трансфер осуществлен, пока все не будет завершено. «Рома» не является клубом-донором. Если мы купим Переса, то опции обратного выкупа не будет.