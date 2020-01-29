Де Хеа случайно встретил Агуэро в Манчестере и показал ему средние пальцы

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» увидел форварда «Манчестер Сити» , сидящего в одном из ресторанов Манчестера, и показал ему два средних пальца.

Источник сообщает, что после подобного приветствия со стороны Де Хеа, Агуэро вышел на улицу, чтобы поздороваться со своим бывшим одноклубником. Футболисты вместе выступали в «Атлетико» с 2009 по 2011 год.

David De Gea swears at Sergio Aguero after spotting him at restaurant https://t.co/8XY9rVA0oB pic.twitter.com/GZWQoclXgb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2020