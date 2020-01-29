Де Хеа случайно встретил Агуэро в Манчестере и показал ему средние пальцы

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа увидел форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сидящего в одном из ресторанов Манчестера, и показал ему два средних пальца.
Источник сообщает, что после подобного приветствия со стороны Де Хеа, Агуэро вышел на улицу, чтобы поздороваться со своим бывшим одноклубником. Футболисты вместе выступали в «Атлетико» с 2009 по 2011 год.
David De Gea swears at Sergio Aguero after spotting him at restaurant https://t.co/8XY9rVA0oB pic.twitter.com/GZWQoclXgb— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 27, 2020
Сегодня, 29 января, футболистам возможно придется встретиться и на футбольном поле в рамках полуфинала Кубка английской Лиги. О предстоящем матче порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.