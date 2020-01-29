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Де Хеа случайно встретил Агуэро в Манчестере и показал ему средние пальцы

сегодня, 21:17

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа увидел форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сидящего в одном из ресторанов Манчестера, и показал ему два средних пальца.

Источник сообщает, что после подобного приветствия со стороны Де Хеа, Агуэро вышел на улицу, чтобы поздороваться со своим бывшим одноклубником. Футболисты вместе выступали в «Атлетико» с 2009 по 2011 год. 

Сегодня, 29 января, футболистам возможно придется встретиться и на футбольном поле в рамках полуфинала Кубка английской Лиги. О предстоящем матче порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:45
Они дружбаны ещё с мадрида и в Манчестере дружат до сих пор))
LOpp
LOpp
сегодня в 21:38
Похоже по-дружески показал
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 21:19
Намекает, что больше двух голов от Куна сегодня не пропустит?)
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