Пляжный «Спартак»: «Братья, отдадите Баду в аренду?»

Пляжный «Спартак» в шутку попросил арендовать игрока «красно-белых» Малкольма Баду.

Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль?

Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем.