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Пляжный «Спартак»: «Братья, отдадите Баду в аренду?»

сегодня, 20:04

Пляжный «Спартак» в шутку попросил арендовать игрока «красно-белых» Малкольма Баду.

Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль? 

Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем.

 

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TihonAlt
TihonAlt
сегодня в 21:05
Люблю хороший юмор!:)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 20:50
Вместе с ним и тренера Барсы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:49
В тарасовке федун выращивает негров.
makkie
makkie
сегодня в 20:42
Эй, без шуток.
Баду - это будущий трансфер Зенита за 40 млн)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:25
Красавцы!!!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 20:08
Даже свои братья уже троллят этот Мега трансфер тысячилетия
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