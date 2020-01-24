Пляжный «Спартак»: «Братья, отдадите Баду в аренду?»

Пляжный «Спартак» в шутку попросил арендовать игрока «красно-белых» Малкольма Баду.
Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль?
Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем.
Пляжный «Спартак» в шутку попросил арендовать игрока «красно-белых» Малкольма Баду.
Братья, у нас клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! Отдадите Баду в аренду на февраль?
Из очевидных бонусов — кровь из пальца брать не будем.
Баду - это будущий трансфер Зенита за 40 млн)
Баду - это будущий трансфер Зенита за 40 млн)