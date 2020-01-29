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Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам в общей группе

вчера, 23:35

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся к тренировкам в общей группе на втором сборе команды в испанском Кампоаморе.

Напомним, что 31-летний игрок с августа восстанавливался от повреждения колена. В сентябре он перенес операцию.

На первом сборе Васин тренировался по индивидуальной программе. 

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:37
Не дает о себе забыть
drug01
drug01
сегодня в 00:28
Это уже хорошо,теперь постепенно набирать форму впереди самая важная игра ...на КУБОК !!!!!!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:22
Косяпор вернулся ) главное здоровья и не косяч на передовой ))
Faustello
Faustello
сегодня в 00:07
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:36
    Виктор! Успехов!!!
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