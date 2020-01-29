Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся к тренировкам в общей группе на втором сборе команды в испанском Кампоаморе.
Напомним, что 31-летний игрок с августа восстанавливался от повреждения колена. В сентябре он перенес операцию.
На первом сборе Васин тренировался по индивидуальной программе.
⚡⚡⚡ Сегодня вместе со всеми в общей группе работал сегодня защитник Виктор Васин 🤗 #усиление https://t.co/qZQq0MuXVQ pic.twitter.com/NNTR9LXcon— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 29, 2020
Со своею страшной фейсой
Со своею страшной фейсой