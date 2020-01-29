Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам в общей группе

вчера, 23:35

Защитник ЦСКА вернулся к тренировкам в общей группе на втором сборе команды в испанском Кампоаморе.

Напомним, что 31-летний игрок с августа восстанавливался от повреждения колена. В сентябре он перенес операцию.

На первом сборе Васин тренировался по индивидуальной программе.