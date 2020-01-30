ГлавнаяНовости

Гвардиола: «В обеих встречах мы были лучше МЮ»

сегодня, 01:47
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги и выход своей команды в решающий раунд турнира.

Мы играли против команды с невероятной физикой. Гол пришёл со стандарта. Это был их первый удар в створ.

В обеих встречах мы были лучше. Я очень доволен футболистами и тем, как мы играли, учитывая проблемы в линии обороны.

Ляпорт и Фернандиньо ещё не готовы к выходу на поле. Как и Бенжамен Менди. Посмотрим в ближайшие дни. Я почти уверен в том, что они будут готовы к матчу с «Вест Хэмом», насчёт «Тоттенхэма» сказать не могу. Мы не хотим рисковать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Уверяю вас, мы не чувствуем, что всё уже решено»
Сегодня, 02:21 Комментарии1
Сульшер: «Я очень горжусь парнями, они дважды обыграли „Сити“ на их поле»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Эриксен: «Для меня было честью играть за „Тоттенхэм“»
Вчера, 19:25 Комментарии2
Ибрагимович - о победе над «Торино»: «Я никогда не покидал „Милан“»
Вчера, 19:11 ФотоКомментарии5
Бартомеу - о Неймаре: «Предпочитаю не говорить об игроках других клубов»
Вчера, 17:26 Комментарии2
Леау: «Я играл за Ибрагимовича на Playstation, а теперь отдаю ему голевую»
Вчера, 17:23 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100