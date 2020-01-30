Гвардиола: «В обеих встречах мы были лучше МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном полуфинальном матче Кубка Лиги и выход своей команды в решающий раунд турнира.

Мы играли против команды с невероятной физикой. Гол пришёл со стандарта. Это был их первый удар в створ.

В обеих встречах мы были лучше. Я очень доволен футболистами и тем, как мы играли, учитывая проблемы в линии обороны.

Ляпорт и Фернандиньо ещё не готовы к выходу на поле. Как и Бенжамен Менди. Посмотрим в ближайшие дни. Я почти уверен в том, что они будут готовы к матчу с «Вест Хэмом», насчёт «Тоттенхэма» сказать не могу. Мы не хотим рисковать.