Эриксен: «Для меня было честью играть за „Тоттенхэм“»

Новичок «Интера» , который перешел в стан «нерадзурри» из «Тоттенхэма», обратился к болельщикам «шпор»:

Дорогие болельщики «Тоттенхэма»!

Я не знаю, с чего начать. У меня не было времени, чтобы попрощаться со всеми. Хотя мне казалось, что я провел много игр там, где все думали, что меня не будет в клубе уже на следующий день. У меня осталось очень много невероятных воспоминаний за 6,5 лет в «Тоттенхэме». Наслаждался каждой тренировкой и матчем в этом клубе. Однако иногда хочется попробовать нечто новое.

Болельщики «Тоттенхэма», для меня было честью выступать за ваш клуб. Надеюсь, что еще встречусь с вами в будущем.