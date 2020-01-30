Сульшер: «Я очень горжусь парнями, они дважды обыграли „Сити“ на их поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Лиги. Несмотря на поражение, по сумме двух встреч дальше прошли хозяева поля.

Я так горжусь этими футболистами. Они дважды обыграли «Сити» на их поле. Они сделали такой большой шаг вперёд и выложились на все сто. Мы прошли большой путь. Несмотря на то, что мы не создали слишком много опасных моментов, мы прижимали их к штрафной. Меня это порадовало.

Конечно, здесь тяжело забивать и в полном составе, не говоря уже об игре вдесятером. Эпизод с Матичем никак не тянул на удаление. На мой взгляд, это просто посмешище. Сколько раз они фолили на нас?