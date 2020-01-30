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Сульшер: «Я очень горжусь парнями, они дважды обыграли „Сити“ на их поле»

сегодня, 01:35
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал выездную победу над «Манчестер Сити» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка Лиги. Несмотря на поражение, по сумме двух встреч дальше прошли хозяева поля.

Я так горжусь этими футболистами. Они дважды обыграли «Сити» на их поле. Они сделали такой большой шаг вперёд и выложились на все сто. Мы прошли большой путь. Несмотря на то, что мы не создали слишком много опасных моментов, мы прижимали их к штрафной. Меня это порадовало.

Конечно, здесь тяжело забивать и в полном составе, не говоря уже об игре вдесятером. Эпизод с Матичем никак не тянул на удаление. На мой взгляд, это просто посмешище. Сколько раз они фолили на нас?

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Багор
Багор
сегодня в 01:39
С победой!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:37
толку то
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