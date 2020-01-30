Ростовская область подала заявку на проведение финала Кубка России

сегодня, 09:14

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что министерство спорта подало заявку в РФС на проведение финала Кубка России по футболу в 2020 году на «Ростов-Арене».

Министерство спорта Ростовской области совместно с областной футбольной федерацией подготовило заявку в РФС . «Ростов-Арена» претендует на проведение в 2020 году матча национальной сборной команды России и финального матча Кубка России.

Ранее также стало известно, что финал Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде.