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Ростовская область подала заявку на проведение финала Кубка России

сегодня, 09:14

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что министерство спорта подало заявку в РФС на проведение финала Кубка России по футболу в 2020 году на «Ростов-Арене».

Министерство спорта Ростовской области совместно с областной футбольной федерацией подготовило заявку в РФС. «Ростов-Арена» претендует на проведение в 2020 году матча национальной сборной команды России и финального матча Кубка России.

Ранее также стало известно, что финал Кубка России может пройти в Нижнем Новгороде.  

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:44
Почему бы и нет?
beefs
beefs
сегодня в 09:23
Давно пора...
Demvaj
Demvaj
сегодня в 09:22
Не лучшее место для финала. Если там не будет спартака, то не будет и зрителей.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:18
Хорошо если получится. 38 тысяч болельщиков смогут посмотреть финал на стадионе
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