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Аршавин: «Верю, что в финале „Астон Вилла“ не проиграет „Сити“ 1:6»

сегодня, 03:00
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Экс-игрок «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин после ответного полуфинального матча Кубка Лиги «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0:1) поделился ожиданиями от решающей игры турнира. По сумме двух встреч в финал вышел «Сити», которому будет противостоять обыгравшая «Лестер» «Астон Вилла».

Псевдоинтрига, конечно, была. В начале от «Манчестер Сити» чувствовался некий задор, а потом они уже чисто механически играли.

Нормальный финал. Считаю, что интрига есть. У «Астон Виллы» есть Джон Терри, который будет хотеть завоевать титул в качестве тренера. «Астон Вилаа» преподнесла сюрприз, добравшись до финала. Я верю, что «Астон Вила» не так проиграет, как в случае, когда их «Манчестер Сити» укатал в матче АПЛ со счётом 6:1.

Грилиш (Прим. – игрок «Астон Виллы»)? Неплохой футболист, но не думаю, что он готов для больших клубов.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:16
Буден посмотреть,.
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