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Селюк: «Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается идти в „Сочи“»

сегодня, 01:12

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно истории с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его возможной арендой в «Сочи».

Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто. Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин — отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провёл последний год, это серьёзно может повлиять на мнение о нём. Сложно представить, что какая-либо зарубежная команда даст ему зарплату больше € 1 млн. Да, Дик Адвокат рассказывал в СМИ, что готов взять его в «Фейеноорд». Дадут ему там, наверное, € 500 тыс. Разве этот вариант лучше, чем поехать на три месяца в «Сочи»?

Нужно убрать всё это щёконадувательсво и поехать играть в «Сочи». Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается. Там отличный коллектив, со многими игроками он давно знаком. Сильный тренер и сильный руководитель Борис Романович Ротенберг, с которым Саша работал в «Динамо». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»? Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму? Нет, тогда он подвёл команду. Но «сине-бело-голубые» всё равно поддерживали его и предложили новый контракт. Почему в таких условиях нельзя пойти навстречу?

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karnager
karnager
сегодня в 01:17
Все правильно сказал! А если будет Кокошка 92аться, подставят его и снова отправится в СИЗО, только уже без другана
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:17
Чужая душа - потёмки.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 01:13
Селюк уже неграми не промышляет?
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