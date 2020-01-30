Селюк: «Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается идти в „Сочи“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно истории с нападающим «Зенита» и его возможной арендой в «Сочи».

Устроиться в европейский клуб будет крайне непросто. Времени осталось мало. Понятно, что Кокорин — отличный футболист, но когда руководство любого клуба посмотрит, где игрок провёл последний год, это серьёзно может повлиять на мнение о нём. Сложно представить, что какая-либо зарубежная команда даст ему зарплату больше € 1 млн. Да, Дик Адвокат рассказывал в СМИ , что готов взять его в «Фейеноорд». Дадут ему там, наверное, € 500 тыс. Разве этот вариант лучше, чем поехать на три месяца в «Сочи»?

Нужно убрать всё это щёконадувательсво и поехать играть в «Сочи». Мне вообще непонятно, почему Кокорин отказывается. Там отличный коллектив, со многими игроками он давно знаком. Сильный тренер и сильный руководитель Борис Романович Ротенберг, с которым Саша работал в «Динамо». Почему это проблема — поехать на три месяца, набрать форму и вернуться в «Зенит»? Кокорину не нравится, что питерцы не предупредили его, когда согласовали аренду? А он клуб предупредил, когда сел в тюрьму? Нет, тогда он подвёл команду. Но «сине-бело-голубые» всё равно поддерживали его и предложили новый контракт. Почему в таких условиях нельзя пойти навстречу?