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Рейнгольд: «Соболев рискует, переходя в „Спартак“»

сегодня, 22:56

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Крыльев Советов» в московский «Спартак» на правах аренды.

Парень — молодец, он отказал ЦСКА, «Динамо», и не пошел в эти клубы. Оказывается, что он хочет повышать свое мастерство. Я думаю, что он рискует, конечно, но парень он симпатичный. Наберется еще опыта, и думаю, что он «Спартаку» поможет. Хороший игрок и хорошая сделка, мне это нравится.

Лишь бы парень приносил пользу команде «Спартак». «Спартак» сейчас в таком положении, что хороший игрок, с хорошей перспективой — он нужен. Честно говоря, когда он вел переговоры с ЦСКА и «Динамо», то я подумал: а почему «Спартак» не хочет его посмотреть как следует?

Посмотрим, я такой переход приветствую. А что касается Ларссона и Понсе — ребята, есть конкуренция, ну играйте пожалуйста на здоровье. Каждый найдет свое место, если вы раскроетесь по-настоящему, и будете приносить пользу команде.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 23:21
Оу старина очухался после НГ ))
VIPded
VIPded
сегодня в 23:16
Парень просто обречен...(((
Sunny.
Sunny.
сегодня в 23:09
даже тарасовский пенсионер об этом знает
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 23:09
"он отказал ЦСКА, «Динамо», и не пошел в эти клубы. Оказывается, что он хочет повышать свое мастерство" - ну да, а в спартак перейти - это к повышению мастерства. логика отменная
БОМЖЕКОНЮШНЯ
БОМЖЕКОНЮШНЯ
сегодня в 23:07
Удачи Соболеву в лучшем клубе Восточной Европы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:05
Лучше один раз рискнуть ,пусть даже и обломаться....чем проявить осторожность,отказаться от риска и потом всю жизнь жалеть о неиспользованном шансе....
Cremen
Cremen
сегодня в 23:05
Не рискует, а гробит карьеру, окажется в пердиве поймет.
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