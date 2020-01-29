Рейнгольд: «Соболев рискует, переходя в „Спартак“»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о переходе нападающего из «Крыльев Советов» в московский «Спартак» на правах аренды.

Парень — молодец, он отказал ЦСКА , «Динамо», и не пошел в эти клубы. Оказывается, что он хочет повышать свое мастерство. Я думаю, что он рискует, конечно, но парень он симпатичный. Наберется еще опыта, и думаю, что он «Спартаку» поможет. Хороший игрок и хорошая сделка, мне это нравится.

Лишь бы парень приносил пользу команде «Спартак». «Спартак» сейчас в таком положении, что хороший игрок, с хорошей перспективой — он нужен. Честно говоря, когда он вел переговоры с ЦСКА и «Динамо», то я подумал: а почему «Спартак» не хочет его посмотреть как следует?

Посмотрим, я такой переход приветствую. А что касается Ларссона и Понсе — ребята, есть конкуренция, ну играйте пожалуйста на здоровье. Каждый найдет свое место, если вы раскроетесь по-настоящему, и будете приносить пользу команде.