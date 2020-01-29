Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего из «Крыльев Советов» в стан красно-белых на правах аренды.

Я так понимаю, что Соболева уже протащили по всем клубам, и никто его не захотел приобретать. Начинал же он лихо, хорошо, но не в первый раз видим ситуацию, когда человек не блещет в какой-то период. Но ведь настоящая звезда — она всегда яркая, и игрок продолжает это проявлять на протяжении всей карьеры. Соболев — человек молодой, и до этого он ярко не блистал. Да, был момент, когда он прорвался, закалился, но в последних матчах чемпионата он уже не показывал такой результативности.

«Спартак» на трансферном рынке — это такая квинтэссенция непонимания. Что-то берем, зачем-то берем — зачем не знаем, но берем. Удивительного в этом мало, но я надеюсь, что хоть какая-то логика будет. Я вас уверяю, если вы спросите «зачем они его взяли?», то вряд ли много кто сможет это членораздельно объяснить.

Я не уверен, что Соболев «Спартаку» нужен. «Спартаку» нужно несколько игроков высокого класса, причем как-то связанных между собой. Самая большая проблема «Спартака» в том, что у них есть неплохой набор игроков, но… Знаете, есть разные конструкторы — «лего» детские со всякими винтиками и гаечками. И вот из них собрали лучшее, но несоединимое. Самое главное — собрать в «Спартаке» общий организм, а вот этого не получается. У них все настолько разрозненное, разношерстное, и добавить ко всему этому Соболева… Я не знаю, но какая-то сомнительная сделка. Радует хотя бы то, что какая-то логика есть — берут в аренду, чтобы посмотреть на него хотя бы. Мне просто интересно — если у него не получится в «Спартаке», то что будет дальше?