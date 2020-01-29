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Глава «Крыльев Советов»: «Соболев попросил нас отпустить его в топ-клуб»

сегодня, 23:10

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в «Спартак»:

Сегодня на заседании совета директоров было принято решение о платной аренде Александра Соболева в «Спартак» до конца сезона с опцией последующего выкупа.

При этом учитывалось желание игрока, он просил отпустить его в топ-клуб. Мы исходили из всех обстоятельств, в том числе из интересов нашего клуба.

«Спартак» сделал нам достойное предложение, которое в данный момент нас устроило. Еще раз хочу поблагодарить Александра за работу в нашем клубе и пожелать ему удачи и успехов.

Ранее Соболев поблагодарил самарский клуб. 

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Almazny
Almazny
сегодня в 23:17
Топ-клубы до пердива не опускаются.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 23:14
Лол, нашел топ-клуб с десятого места РПЛ. Респект ему. А вроде, говорили, им в Англии интересовались...
Bjuik
Bjuik
сегодня в 23:13
Но спартак не топ-клуб, а пердивный.
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