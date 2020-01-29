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Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

сегодня, 22:22

Нападающий Александр Соболевперешедший из «Крыльев Советов» в «Спартак» на правах аренды до конца сезона, поблагодарил самарский клуб.

В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков. Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере. Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать, чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. И я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс.

Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».

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