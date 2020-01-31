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Сетьен: «Слишком много позволили „Леганесу“»

сегодня, 08:12
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разгромную победу над «Леганесом» в 1/8 финала Кубка Испании.

Мы отлично выглядели первые 20-25 минут. Соперник был способен устроить нам проблемы, но у нас многое получалось, но я не всем доволен. Мы забивали, но теряли контроль над игрой и слишком много позволили сопернику. В этих моментах нам нужно было контролировать игру.

Я не могу быть доволен исключительно результатом. Мы торопились, быстро теряли мяч, а при таких потерях бывают проблемы.

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