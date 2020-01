Полузащитник «Генка» продолжит карьеру в «Рейнджерс».

Шотландский клуб взял румынского игрока в аренду на полгода с опцией выкупа. На счету 21-летнего хавбека 13 матчей в чемпионате Бельгии. Он смог отличиться одним голом в этих встречах.

🆕 BEHIND THE SCENES: ⚡️ Hagi Is Here ⚡️ pic.twitter.com/wT9PYsqz17