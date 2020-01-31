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«Дженоа» арендовал полузащитника «Торино» Фальке

сегодня, 13:33

«Дженоа» на официальном сайте сообщил о подписании полузащитника «Торино» Яго Фальке на правах аренды.

Соглашение с 30-летним вингером рассчитано до конца сезона с последующим правом выкупа.

Фальке уже выступал за генуэзский клуб, перейдя в 2014 году из «Тоттенхэма». Через год Яго перешел в «Рому».

В текущем сезоне Фальке сыграл всего в 5 матчах за «Торино».

Ранее «Дженоа» подписал защитника «Аталанты».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:19
Будет по настоящему странно если грифоны опять чудесным образом спасутся..
Bjuik
Bjuik
сегодня в 14:08
Удачи Фальке!
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