«Дженоа» арендовал полузащитника «Торино» Фальке

сегодня, 13:33

«Дженоа» на официальном сайте сообщил о подписании полузащитника «Торино» на правах аренды.

Соглашение с 30-летним вингером рассчитано до конца сезона с последующим правом выкупа.

Фальке уже выступал за генуэзский клуб, перейдя в 2014 году из «Тоттенхэма». Через год Яго перешел в «Рому».

В текущем сезоне Фальке сыграл всего в 5 матчах за «Торино».

Ранее «Дженоа» подписал защитника «Аталанты».