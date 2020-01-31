«Дженоа» арендовал полузащитника «Торино» Фальке

«Дженоа» на официальном сайте сообщил о подписании полузащитника «Торино» Яго Фальке на правах аренды.
Соглашение с 30-летним вингером рассчитано до конца сезона с последующим правом выкупа.
Фальке уже выступал за генуэзский клуб, перейдя в 2014 году из «Тоттенхэма». Через год Яго перешел в «Рому».
В текущем сезоне Фальке сыграл всего в 5 матчах за «Торино».
🔴🔵 @IagoFalque10 è ufficialmente un giocatore del Genoa ➡️ https://t.co/JXQoczZEDW pic.twitter.com/PXkEDLEnlj— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 31, 2020
Ранее «Дженоа» подписал защитника «Аталанты».