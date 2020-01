«Вест Хэм» подписал лучшего бомбардира «Халл Сити»

«Вест Хэм» объявил о приобретении форварда «Халл Сити» .

Контракт с 23-летним англичанином рассчитан до лета 2025 года. Сумма трансфера, по слухам, составила 14 млн евро плюс 6 млн в виде бонусов.

В текущем сезоне Чемпионшипа Боуэн забил 16 голов и сделал 6 результативных передач в 29 матчах.

We are delighted to confirm the signing of highly-rated forward Jarrod Bowen from Hull City on a five-and-a-half-year contract.



