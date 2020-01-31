Джан - игрок дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан возвращается в Германию.
Экс-игрок «Баварии» и «Байера» до конца сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но у «шмелей» будет обязательство выкупа контракта футболиста.
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан возвращается в Германию.
Экс-игрок «Баварии» и «Байера» до конца сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но у «шмелей» будет обязательство выкупа контракта футболиста.
Как говорится: С избавлением!
Как говорится: С избавлением!
https://www.youtube.com/watch?v=Klgehwt6sLc
В этом случае быстрее побежит зебра. Аха-ха)
В этом случае быстрее побежит зебра. Аха-ха)