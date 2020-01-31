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Джан - игрок дортмундской «Боруссии»

сегодня, 21:41

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан возвращается в Германию.

Экс-игрок «Баварии» и «Байера» до конца сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но у «шмелей» будет обязательство выкупа контракта футболиста.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 22:33
Жаль Князя забанили, он бы порадовался.
Как говорится: С избавлением!
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 22:30
Зёбра побежит мимо скудетто и кубка ЛЧ, ухахаха
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 22:13
Джан был лидером в юве странный трансфер
волгодон 2
волгодон 2 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:59
Если эта баба тащит, то кто тогда в Барселоне, которую эта баба отстрапонила? Аха-ха) https://www.youtube.com/watch?v=Klgehwt6sLc
копай глубже,украинский стропальщик,изучай историю,а не выбирай
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 21:59
Молодец. Сбежал из туринского бестро4ейника. По4ор кабинета против малышей из Аякса парень надолго запомнит)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил волгодон 2
сегодня в 21:57
если точнее,баба пока осталась,тащит
Если эта баба тащит, то кто тогда в Барселоне, которую эта баба отстрапонила? Аха-ха)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:56
он там не нужен!!!!!!!!!!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 21:51
Скатертью дорога. Как говорят , "Баба с возу-кобыле легче." В футболе по-другому, "Сплавь сквозера и клуб заиграет" В этом случае быстрее побежит зебра. Аха-ха)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 21:51
    БД по ходу хочеть укатать ПэСэЖэ в ЛЧ.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 21:45
    Скатертью дорога. Как говорят , "Баба с возу-кобыле легче." В футболе по-другому, "Сплавь сквозера и клуб заиграет"
    В этом случае быстрее побежит зебра. Аха-ха)
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