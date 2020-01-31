Джан - игрок дортмундской «Боруссии»

сегодня, 21:41

Полузащитник «Ювентуса» возвращается в Германию.

Экс-игрок «Баварии» и «Байера» до конца сезона будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, но у «шмелей» будет обязательство выкупа контракта футболиста.