«Барселона» усилит состав бразильским полузащитником

сегодня, 21:15

Полузащитник «Палмейраса» продолжит карьеру в Испании.

«Барселона» договорилась о трансфере футболиста за 7 млн евро. Сделка состоится летом, до этого времени хавбек будет выступать за «Палмейрас». Он подпишет с новым клубом контракт на 5 лет.