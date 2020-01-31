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«Барселона» усилит состав бразильским полузащитником

сегодня, 21:15

Полузащитник «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в Испании.

«Барселона» договорилась о трансфере футболиста за 7 млн евро. Сделка состоится летом, до этого времени хавбек будет выступать за «Палмейрас». Он подпишет с новым клубом контракт на 5 лет.

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Гавроша
Гавроша ответил unoejk
сегодня в 21:43
Добрый день. Берём из результатов матча. В некоторых из них на нашем сайте есть вкладка "Расстановка". Есть в правилах: Внимание: позиции игрока для расчета берется не из его профиля, а из матча. Т.е. если защитник сыграл на позиции полузащитника, то начисление пройдет, как за полузащитника. Латераль подсчитывается как полузащитник.
Ну хорошо, может и было в правилах так написано, но главное - зачем это нужно? Почему нельзя считать по позиции на Соккере? Так бы все юзеры точно знали, выбирая игрока, кто он есть и сколько баллов ему могут начислить.

То что я писал на счет тимо вернер за (18.01 РБ Лейпциг - Унион Берлин), я такой же скриншот представлю:



У него явно позиция нападающего, По статистике я вижу 2 гола + матч, а начислено 12(24), как за полузащитника. (У меня он тоже был, но не капитаном) Сейчас наверху так тесно, что как раз этого может не хватить.

Я не прошу себе больше, или другим меньше, только хочу чтобы всем считалось одинокого.
rоnaldо743
rоnaldо743
сегодня в 21:42
Очередной топ подъехал. В 21 год целых шесть матчей за сезон.
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