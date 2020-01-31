«Барселона» усилит состав бразильским полузащитником

Полузащитник «Палмейраса» Матеус Фернандес продолжит карьеру в Испании.
«Барселона» договорилась о трансфере футболиста за 7 млн евро. Сделка состоится летом, до этого времени хавбек будет выступать за «Палмейрас». Он подпишет с новым клубом контракт на 5 лет.
То что я писал на счет тимо вернер за (18.01 РБ Лейпциг - Унион Берлин), я такой же скриншот представлю:
У него явно позиция нападающего, По статистике я вижу 2 гола + матч, а начислено 12(24), как за полузащитника. (У меня он тоже был, но не капитаном) Сейчас наверху так тесно, что как раз этого может не хватить.
Я не прошу себе больше, или другим меньше, только хочу чтобы всем считалось одинокого.
То что я писал на счет тимо вернер за (18.01 РБ Лейпциг - Унион Берлин), я такой же скриншот представлю:
У него явно позиция нападающего, По статистике я вижу 2 гола + матч, а начислено 12(24), как за полузащитника. (У меня он тоже был, но не капитаном) Сейчас наверху так тесно, что как раз этого может не хватить.
Я не прошу себе больше, или другим меньше, только хочу чтобы всем считалось одинокого.