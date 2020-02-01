Хазенхюттль: «Матч против „Ливерпуля“ является фантастическим шансом»

Главный тренер «Саутгемптона» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в рамках 25-го тура АПЛ .

Нам нужны подобные испытания. Если мы хотим стать лучше, нам нужно играть против больших команд и показывать все, на что мы способны. Этот матч является фантастическим шансом. Нам нужно выйти на него, быть храбрыми, сделать то, что мы делаем наилучшим образом. И тогда посмотрим что из этого выйдет.