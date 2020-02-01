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Хазенхюттль: «Матч против „Ливерпуля“ является фантастическим шансом»

сегодня, 09:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон18:00 Не начался

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в рамках 25-го тура АПЛ.

Нам нужны подобные испытания. Если мы хотим стать лучше, нам нужно играть против больших команд и показывать все, на что мы способны. Этот матч является фантастическим шансом. Нам нужно выйти на него, быть храбрыми, сделать то, что мы делаем наилучшим образом. И тогда посмотрим что из этого выйдет.

Отметим, что Хазенхюттль вошел в число претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в январе.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:58
Сейчас каждая команда против "Ливерпуля" будет играть с таким настроем.
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