Разгром от ЦСКА и безусловный триумф «Спартака». Суммируем КП за январь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. На сей раз чемпионская гонка в ней оказалась не столь напряженной, как в предыдущие месяцы. EAGinLE, поклонник «Спартака», уверенно оторвался от преследователей и добыл титул победителя конкурса с отрывом в более чем 4500 очков! Примечательно, что впервые группу Льва Яшина выиграл пользователь, вышедший в финальную пульку со второго места в подгруппе.
Также не вышло ожесточенной борьбы и в «командном зачете». В январе были в ударе поклонники ЦСКА, которые выиграли сразу три группы на предварительном этапе. Болельщики других команд не смогли похвастаться даже хотя бы двумя выигранными групповыми этапами.
А самое любопытное, что у нас второй месяц один и тот же победитель утешительной группы Заболотного. Как и в декабре-2019, это КЭТиК! Что ж, поздравляем и напоминаем, что по новым правилам победитель утешительной группы становится 20-м призером конкурса.
Группа Федора Черенкова (2-е место)/Группа Льва Яшина - EAGinLE (1-е место)
Группа Всеволода Боброва - Александр Северный (2-е место)
Группа Игоря Нетто - Kerri (3-е место)
Группа Олега Блохина (2-е место) - drug01 (4-е место)
Группа Олега Блохина - mihaluch (5-е место)
Группа Федора Черенкова - STVA 1 (6-е место)
Группа Валерия Воронина - Klaksvikar Itrottarselag (7-е место)
Группа Никиты Симоняна - VIPded (8-е место)
Группа Рината Дасаева - ОПС (9-е место)
Группа Валентина Иванова - Bjuik (10-е место)
Группа Юрия Гаврилова - ДСА (11-е место)
Группа Константина Бескова - beefs (12-е место)
Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Багор (13-е место)
Группа Виктора Понедельника - Sunny. (14-е место)
Группа Альберта Шестернева - Гордецкий (15-е место)
Группа Олега Протасова - Almazny (16-е место)
Группа Григория Федотова - Ангел неБесГрешен (17-е место)
Группа Игоря Численко - Чингачгук (18-е место)
Группа Эдуарда Стрельцова - Коля Ретивый (19-е место)
Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)
Примечание: при равенстве баллов в группе Яшина учитывалось общее количество очков в основном конкурсе.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Также поздравляем победителей Fantasy в январе:
|Команда
|Очки
|Пользователь
|1
|Nazad
|447
|johnk06
|2
|Ниеншанц
|442
|Гавроша
|3
|Галатасарай
|425
|Шишанутый
|4
|Elfsborg
|403
|Asper
|5
|Тушенка
|367
|ФК Пупсик
|6
|УСТЬ-ДОНЕЦК
|351
|Владимир Петрухин
|7
|РОСТОВ
|350
|астап бендер
|8
|Внучата1350
|341
|VeniaminS
|9
|BlackStar FC
|327
|Georgy Cherdantsev
|10
|Klaksvikar Itrottarselag
|327
|Klaksvikar Itrottarselag
Призы для победителей Fantasy: 1-е место - vip-статус на 6 месяцев и футболка. Со 2-го по 10-е место - vip-статус на 3 месяца.
Также спешим сообщить, что с февраля в Fantasy можно создавать до трех команд.