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Разгром от ЦСКА и безусловный триумф «Спартака». Суммируем КП за январь

сегодня, 12:01

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. На сей раз чемпионская гонка в ней оказалась не столь напряженной, как в предыдущие месяцы. EAGinLE, поклонник «Спартака», уверенно оторвался от преследователей и добыл титул победителя конкурса с отрывом в более чем 4500 очков! Примечательно, что впервые группу Льва Яшина выиграл пользователь, вышедший в финальную пульку со второго места в подгруппе.

Также не вышло ожесточенной борьбы и в «командном зачете». В январе были в ударе поклонники ЦСКА, которые выиграли сразу три группы на предварительном этапе. Болельщики других команд не смогли похвастаться даже хотя бы двумя выигранными групповыми этапами.

А самое любопытное, что у нас второй месяц один и тот же победитель утешительной группы Заболотного. Как и в декабре-2019, это КЭТиК! Что ж, поздравляем и напоминаем, что по новым правилам победитель утешительной группы становится 20-м призером конкурса.

Группа Федора Черенкова (2-е место)/Группа Льва Яшина - EAGinLE (1-е место)

Группа Всеволода Боброва - Александр Северный (2-е место)

Группа Игоря Нетто - Kerri (3-е место)

Группа Олега Блохина (2-е место) - drug01 (4-е место)

Группа Олега Блохина - mihaluch (5-е место)

Группа Федора Черенкова - STVA 1 (6-е место)

Группа Валерия Воронина - Klaksvikar Itrottarselag (7-е место)

Группа Никиты Симоняна - VIPded (8-е место)

Группа Рината Дасаева - ОПС (9-е место)

Группа Валентина Иванова - Bjuik (10-е место)

Группа Юрия Гаврилова - ДСА (11-е место)

Группа Константина Бескова - beefs (12-е место)

Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Багор (13-е место)

Группа Виктора Понедельника - Sunny. (14-е место)

Группа Альберта Шестернева - Гордецкий (15-е место)

Группа Олега Протасова - Almazny (16-е место)

Группа Григория Федотова - Ангел неБесГрешен (17-е место)

Группа Игоря Численко - Чингачгук (18-е место)

Группа Эдуарда Стрельцова  - Коля Ретивый (19-е место)

Группа Заболотного - КЭТиК (20-е место)

Примечание: при равенстве баллов в группе Яшина учитывалось общее количество очков в основном конкурсе.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также поздравляем победителей Fantasy в январе:

Fantasy январь-2020
  Команда Очки Пользователь
1 Nazad 447 johnk06
2 Ниеншанц 442 Гавроша
3 Галатасарай 425 Шишанутый
4 Elfsborg 403 Asper
5 Тушенка 367 ФК Пупсик
6 УСТЬ-ДОНЕЦК 351 Владимир Петрухин
7 РОСТОВ 350 астап бендер
8 Внучата1350 341 VeniaminS
9 BlackStar FC 327 Georgy Cherdantsev
10 Klaksvikar Itrottarselag 327 Klaksvikar Itrottarselag

Призы для победителей Fantasy: 1-е место - vip-статус на 6 месяцев и футболка. Со 2-го по 10-е место - vip-статус на 3 месяца.

Также спешим сообщить, что с февраля в Fantasy можно создавать до трех команд.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:53
Клоны Степки потерпели разгром
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:40
EAGinLE, вообще то за Тулу топит )) Ну если уж хочется упомянуть спартак то один представитель нашелся это ДСА ))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 12:30
А кто бы сомневался. Разгром от ЦСКА.
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