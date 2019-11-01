Гегемония «Зенита» в КП продолжается. Подводим итоги за октябрь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь. Поклонники «Зенита» продолжают забирать себе главные призовые места. На сей раз сразу две стартовые позиции остались за фанатами «сине-бело-голубых».

1-е место - azures

2-е место - Lazurny

3-е место - А-мне-пофигЯ-Был-Пьян

4-е место - КЭТиК

5-е место - Чингачгук

6-е место - Зейский

7-е место - Romkurch

8-е место - Hamman

9-е место - Eddja

10-е место - Звезда по имени Солнце

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что с недавних пор в конкурсе прогнозов новые призы для победителей! 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

Также спешим сообщить, что с ноября-2019 конкурс меняет свой формат на групповой. Все участники будут разбиты на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-19 места - футболка. Все остальные участники в последний день месяца разыграют футболку в утешительной группе имени Заболотного. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 08.59 по мск, будут закрыты для ставок.