«Крылья» - первые! Итоги КП за сентябрь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь. Гегемонию фанатов «Зенита», устоявшуюся в последние месяцы, сумел прервать Binger, болельщик «Крыльев Советов»! Но и Санкт-Петербург не остался без своих в тройке - Михаил Славнов, поклонник «Ленинградца», оказался на втором месте.
1-е место - Binger
2-е место - Михаил Славнов
3-е место - jobss
4-е место - Colchoneros
5-е место - Fulham
6-е место - Aniva
7-е место - 1 команда
8-е место - FROLL 001
9-е место - Adepta
10-е место - mihaluch
11-е место - Anisovich
12-е место - STVA 1
13-е место - VIPded
14-е место - Зейский
15-е место - Леон Бугаев
16-е место - Klaksvikar Itrottarselag
17-е место - Clavан
18-е место - 2008 год
19-е место - drug01
20-е место - ДСА
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что с августа в конкурсе прогнозов новые призы для победителей! 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».