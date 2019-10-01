«Крылья» - первые! Итоги КП за сентябрь

01 октября 2019, 09:07

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь. Гегемонию фанатов «Зенита», устоявшуюся в последние месяцы, сумел прервать Binger, болельщик «Крыльев Советов»! Но и Санкт-Петербург не остался без своих в тройке - Михаил Славнов, поклонник «Ленинградца», оказался на втором месте.

1-е место - Binger

2-е место - Михаил Славнов

3-е место - jobss

4-е место - Colchoneros

5-е место - Fulham

6-е место - Aniva

7-е место - 1 команда

8-е место - FROLL 001

9-е место - Adepta

10-е место - mihaluch

11-е место - Anisovich

12-е место - STVA 1

13-е место - VIPded

14-е место - Зейский

15-е место - Леон Бугаев

16-е место - Klaksvikar Itrottarselag

17-е место - Clavан

18-е место - 2008 год

19-е место - drug01

20-е место - ДСА

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что с августа в конкурсе прогнозов новые призы для победителей! 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».