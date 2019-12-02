Когда «Зенит» круче «Балтики». Обновленный КП получил первого победителя

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь. Напомним, что в этом месяце конкурс впервые проходил по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявили лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. И свое имя в историю КП вписал фанат «Зенита» Пусик тарасовский, занявший первое место в решающей битве! Второе место занял болельщик «Балтики» mihaluch, третий - Aндрей Сибиряков. Также не обойдем вниманием и победителя утешительной группы Заболотного - это MaxRnD, ведь по новым правилам это 20-й призер конкурса.
1-е место - Пусик тарасовский
2-е место - mihaluch
3-е место - Aндрей Сибиряков
4-е место - drug01
5-е место - ФорвардЪ
6-е место - STVA 1
7-е место - Бабушка Маня
8-е место - shlomo
9-е место - Big krendel
10-е место - Roman Borovikov
11-е место - Klaksvikar Itrottarselag
12-е место - Ангел неБесГрешен
13-е место - VIPded
14-е место - Гоша Тамбовский
15-е место - Дрессировщик хряков
16-е место - severnyj84
17-е место - Багор
18-е место - Юррыч
19-е место - A.Gordeev
20-е место (победитель группы Заболотного) - MaxRnD
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».