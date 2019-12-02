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Когда «Зенит» круче «Балтики». Обновленный КП получил первого победителя

сегодня, 17:51

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь. Напомним, что в этом месяце конкурс впервые проходил по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявили лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. И свое имя в историю КП вписал фанат «Зенита» Пусик тарасовский, занявший первое место в решающей битве! Второе место занял болельщик «Балтики» mihaluch, третий - Aндрей Сибиряков. Также не обойдем вниманием и победителя утешительной группы Заболотного - это MaxRnD, ведь по новым правилам это 20-й призер конкурса. 

1-е место - Пусик тарасовский

2-е место - mihaluch

3-е место - Aндрей Сибиряков

4-е место - drug01

5-е место - ФорвардЪ

6-е место - STVA 1

7-е место - Бабушка Маня

8-е место - shlomo

9-е место - Big krendel

10-е место - Roman Borovikov

11-е место - Klaksvikar Itrottarselag

12-е место - Ангел неБесГрешен

13-е место - VIPded

14-е место - Гоша Тамбовский

15-е место - Дрессировщик хряков

16-е место - severnyj84

17-е место - Багор

18-е место - Юррыч

19-е место - A.Gordeev

20-е место (победитель группы Заболотного) - MaxRnD

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1012
сегодня в 18:17
Хоть мой друг в призах, но придумали хрень с группами. На то и конкурс, где победителями должны быть 20 набравших большее количество очков, а не в группах лидеры.
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