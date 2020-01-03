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«Спартак» снова первый! Итоги КП за декабрь

вчера, 23:17

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. Борьба в ней выдалась крайне ожесточенной - первое место осталось за Klaksvikar Itrottarselag, который лишь по дополнительным показателям (большее количество очков в основном турнире) обошел пользователя Androshin.

А вот в командном зачете в декабре круче всех оказался «Спартак» - сразу два его «представителя»-болельщика первенствовали в своих группах. «Зенит» и ЦСКА на сей раз могут похвастаться лишь одним победителем.

Ну и, конечно, не обойдем вниманием и победителя утешительной группы Заболотного - это КЭТиК, ведь по новым правилам это 20-й призер конкурса. 

Группа Никиты Симоняна - Bладимиp

Группа Олега Протасова/Группа Льва Яшина - Klaksvikar Itrottarselag

Группа Игоря Нетто - Смольчик

Группа Рината Дасаева (2-е место) - Ангел неБесГрешен

Группа Игоря Численко - vistory

Группа Рината Дасаева - VIPded

Группа Виктора Понедельника - Коля Ретивый

Группа Федора Черенкова - EAGinLE

Группа Юрия Гаврилова - Миша Вилков

Группа Валерия Воронина - Aдреналин

Группа Олега Блохина - STVA 1

Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Тарасобаня

Группа Константина Бескова - mihaluch

Группа Всеволода Боброва - Kuvan

Группа Эдуарда Стрельцова - Бестрофейный

Группа Валентина Иванова - Androshin

Группа Григория Федотова - Aerobniy

Группа Альберта Шестернева - Остапчук 67

Группа Игоря Численко (2-е место) - Ливерпульская семерка.

Группа Заболотного - КЭТиК

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:45
Что вам непонятно , начальник же сказал:

"1. У нас не конкурс прогнозов по балансу, а просто конкурс прогнозов, что подразумевает те правила прогнозирования, которые мы посчитаем нужными."

Это означает не задавайте вопросов и не вносите смуту! Все остальные параграфы можно было даже не расписывать, а просто сделать ссылку на первый, ведь если командир не прав - то смотри пункт 1.

Самое интересное, что непонятно откуда взялось понятие "конкурс по балансу" и каким образом можно попасть в минус ???? Ведь этому посвящены все 7 остальных параграфов. Но никто тут никогда не говорил про баланс, а речь шла про "ОТНОШЕНИЕ", а это простая арифметика т.е количество заработанных очков ДЕЛИТЬ на кол-во при этом использованных., а не одно отнять от другого . Поэтому причем тут "баланс" и "как можно попасть в минус при делении непонятно ... жаль писанина в пустоту.

И последнее из 9 параграфа : "Идти в угоду только профессиональным игрокам тут нереально, т.к. все остальные, коих большинство, совсем потеряют шансы. "

Ну реально смешно, ведь на самом деле получается все наоборот , ведь идут в угоду клоноводам , в частности который победил одновременно аж в 9 группах , а все остальные как раз таки теряют шансы.... Молчу ..молчу.. молчу
alexgurzan
alexgurzan ответил EAGinLE
сегодня в 01:34
Понравился ваш ответ.... "Вероятно"....... А как быть с моментом, что кто-то там.... Победитель группы.... А кто-то, и со второго места вышел?
Места будут распределены за счёт общего месячного результата пользователей.
EAGinLE
EAGinLE ответил alexgurzan
сегодня в 01:09
Понравился ваш ответ.... "Вероятно".......
А как быть с моментом, что кто-то там.... Победитель группы.... А кто-то, и со второго места вышел?
alexgurzan
alexgurzan ответил EAGinLE
сегодня в 00:46
Шесть игроков набрали очки в группе Льва Яшина. 13 по нулям. Как 7-10 и 11-19 места расределяться будут?
Вероятно по количеству очков набранныx за месяц.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:18
комедия..)))))
Гавроша
Гавроша
сегодня в 00:13
А с какого места спартак первый? С последнего?

А где наши? Они давно ничего не писали.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 00:06
Шесть игроков набрали очки в группе Льва Яшина. 13 по нулям. Как 7-10 и 11-19 места расределяться будут?
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 23:54
Всех игравшим респект
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