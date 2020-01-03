«Спартак» снова первый! Итоги КП за декабрь

Уважаемые посетители сайта!
Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. Борьба в ней выдалась крайне ожесточенной - первое место осталось за Klaksvikar Itrottarselag, который лишь по дополнительным показателям (большее количество очков в основном турнире) обошел пользователя Androshin.
А вот в командном зачете в декабре круче всех оказался «Спартак» - сразу два его «представителя»-болельщика первенствовали в своих группах. «Зенит» и ЦСКА на сей раз могут похвастаться лишь одним победителем.
Ну и, конечно, не обойдем вниманием и победителя утешительной группы Заболотного - это КЭТиК, ведь по новым правилам это 20-й призер конкурса.
Группа Никиты Симоняна - Bладимиp
Группа Олега Протасова/Группа Льва Яшина - Klaksvikar Itrottarselag
Группа Игоря Нетто - Смольчик
Группа Рината Дасаева (2-е место) - Ангел неБесГрешен
Группа Игоря Численко - vistory
Группа Рината Дасаева - VIPded
Группа Виктора Понедельника - Коля Ретивый
Группа Федора Черенкова - EAGinLE
Группа Юрия Гаврилова - Миша Вилков
Группа Валерия Воронина - Aдреналин
Группа Олега Блохина - STVA 1
Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Тарасобаня
Группа Константина Бескова - mihaluch
Группа Всеволода Боброва - Kuvan
Группа Эдуарда Стрельцова - Бестрофейный
Группа Валентина Иванова - Androshin
Группа Григория Федотова - Aerobniy
Группа Альберта Шестернева - Остапчук 67
Группа Игоря Численко (2-е место) - Ливерпульская семерка.
Группа Заболотного - КЭТиК
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
"1. У нас не конкурс прогнозов по балансу, а просто конкурс прогнозов, что подразумевает те правила прогнозирования, которые мы посчитаем нужными."
Это означает не задавайте вопросов и не вносите смуту! Все остальные параграфы можно было даже не расписывать, а просто сделать ссылку на первый, ведь если командир не прав - то смотри пункт 1.
Самое интересное, что непонятно откуда взялось понятие "конкурс по балансу" и каким образом можно попасть в минус ???? Ведь этому посвящены все 7 остальных параграфов. Но никто тут никогда не говорил про баланс, а речь шла про "ОТНОШЕНИЕ", а это простая арифметика т.е количество заработанных очков ДЕЛИТЬ на кол-во при этом использованных., а не одно отнять от другого . Поэтому причем тут "баланс" и "как можно попасть в минус при делении непонятно ... жаль писанина в пустоту.
И последнее из 9 параграфа : "Идти в угоду только профессиональным игрокам тут нереально, т.к. все остальные, коих большинство, совсем потеряют шансы. "
Ну реально смешно, ведь на самом деле получается все наоборот , ведь идут в угоду клоноводам , в частности который победил одновременно аж в 9 группах , а все остальные как раз таки теряют шансы.... Молчу ..молчу.. молчу
"1. У нас не конкурс прогнозов по балансу, а просто конкурс прогнозов, что подразумевает те правила прогнозирования, которые мы посчитаем нужными."
Это означает не задавайте вопросов и не вносите смуту! Все остальные параграфы можно было даже не расписывать, а просто сделать ссылку на первый, ведь если командир не прав - то смотри пункт 1.
Самое интересное, что непонятно откуда взялось понятие "конкурс по балансу" и каким образом можно попасть в минус ???? Ведь этому посвящены все 7 остальных параграфов. Но никто тут никогда не говорил про баланс, а речь шла про "ОТНОШЕНИЕ", а это простая арифметика т.е количество заработанных очков ДЕЛИТЬ на кол-во при этом использованных., а не одно отнять от другого . Поэтому причем тут "баланс" и "как можно попасть в минус при делении непонятно ... жаль писанина в пустоту.
И последнее из 9 параграфа : "Идти в угоду только профессиональным игрокам тут нереально, т.к. все остальные, коих большинство, совсем потеряют шансы. "
Ну реально смешно, ведь на самом деле получается все наоборот , ведь идут в угоду клоноводам , в частности который победил одновременно аж в 9 группах , а все остальные как раз таки теряют шансы.... Молчу ..молчу.. молчу
А как быть с моментом, что кто-то там.... Победитель группы.... А кто-то, и со второго места вышел?
А как быть с моментом, что кто-то там.... Победитель группы.... А кто-то, и со второго места вышел?
А где наши? Они давно ничего не писали.
А где наши? Они давно ничего не писали.