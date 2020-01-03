«Спартак» снова первый! Итоги КП за декабрь

вчера, 23:17

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь. Напомним, что с ноября конкурс проходит по обновленному регламенту - участники были разбиты на группы, победители которых выявляют лучшего в очной схватке в финальной группе имени Льва Яшина. Борьба в ней выдалась крайне ожесточенной - первое место осталось за Klaksvikar Itrottarselag, который лишь по дополнительным показателям (большее количество очков в основном турнире) обошел пользователя Androshin.

А вот в командном зачете в декабре круче всех оказался «Спартак» - сразу два его «представителя»-болельщика первенствовали в своих группах. «Зенит» и ЦСКА на сей раз могут похвастаться лишь одним победителем.

Ну и, конечно, не обойдем вниманием и победителя утешительной группы Заболотного - это КЭТиК, ведь по новым правилам это 20-й призер конкурса.

Группа Никиты Симоняна - Bладимиp

Группа Олега Протасова/Группа Льва Яшина - Klaksvikar Itrottarselag

Группа Игоря Нетто - Смольчик

Группа Рината Дасаева (2-е место) - Ангел неБесГрешен

Группа Игоря Численко - vistory

Группа Рината Дасаева - VIPded

Группа Виктора Понедельника - Коля Ретивый

Группа Федора Черенкова - EAGinLE

Группа Юрия Гаврилова - Миша Вилков

Группа Валерия Воронина - Aдреналин

Группа Олега Блохина - STVA 1

Группа Юрия Гаврилова (2-е место) - Тарасобаня

Группа Константина Бескова - mihaluch

Группа Всеволода Боброва - Kuvan

Группа Эдуарда Стрельцова - Бестрофейный

Группа Валентина Иванова - Androshin

Группа Григория Федотова - Aerobniy

Группа Альберта Шестернева - Остапчук 67

Группа Игоря Численко (2-е место) - Ливерпульская семерка.

Группа Заболотного - КЭТиК

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места - на выбор худи или бейсболка, или футболка. 4-10 места - на выбор бейсболка или футболка. 11-20 места - футболка. А также всем vip-статус на 3 месяца (за первое место - 6 месяцев). Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».