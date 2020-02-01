Кабальеро: «Матчи с „Лестером“ всегда складываются непросто»

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ничью с «Лестером».
Я рад помочь команде в сегодняшней игре. Мы продемонстрировали невероятный командный дух. Очень непросто заработать очки в игре с «Лестером», но мы это сделали, чему очень рады.
|Лестер Сити2 : 2Челси
|Матч завершен
Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ничью с «Лестером».
Я рад помочь команде в сегодняшней игре. Мы продемонстрировали невероятный командный дух. Очень непросто заработать очки в игре с «Лестером», но мы это сделали, чему очень рады.