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Кабальеро: «Матчи с „Лестером“ всегда складываются непросто»

сегодня, 17:57
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал ничью с «Лестером».

Я рад помочь команде в сегодняшней игре. Мы продемонстрировали невероятный командный дух. Очень непросто заработать очки в игре с «Лестером», но мы это сделали, чему очень рады.

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