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Клопп: «Всё выглядит так, будто Салах останется в „Ливерпуле“»

сегодня, 17:52

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о будущем форварда «красных» Мохамеда Салаха:

Я думаю, что он будет с нами. Разве вы слышали что-то другое? Если честно, то мне кажется, что он привязан к «Ливерпулю».

Я не знаю ответа. Вы можете задать такой вопрос и про других футболистов, но я понятия не имею. Пока меня об этом не спросили, то и не думал об этом.

Пока что я ничего не слышал о будущем игроков. Их самих тоже не спрашивал. Думаю, что все выглядит так, будто Салах останется.

Когда заканчивается его контракт? Вроде еще далеко до его окончания, но я ничего не знаю.

Ранее бывший скаут «Спартака» заявил, что «красно-белые» в свое время могли купить Салаха. 

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:59
В прошлом матче хорошо сыграл и пасы раздавал если так будет играть пусть останеться
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