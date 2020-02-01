Клопп: «Всё выглядит так, будто Салах останется в „Ливерпуле“»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о будущем форварда «красных» :

Я думаю, что он будет с нами. Разве вы слышали что-то другое? Если честно, то мне кажется, что он привязан к «Ливерпулю».

Я не знаю ответа. Вы можете задать такой вопрос и про других футболистов, но я понятия не имею. Пока меня об этом не спросили, то и не думал об этом.

Пока что я ничего не слышал о будущем игроков. Их самих тоже не спрашивал. Думаю, что все выглядит так, будто Салах останется.

Когда заканчивается его контракт? Вроде еще далеко до его окончания, но я ничего не знаю.