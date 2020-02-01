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Сарри: «Я не просил об усилении команды в январе»

сегодня, 16:20

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что не просил об усилении команды в зимнее трансферное окно. 

У меня группа из 27 игроков. Джан? Его качества не подлежат обсуждению, он станет основополагающим игроком в команде, у которой другой способ игры. 

Я не просил об усилении команды в январе. У меня и так сильная команда, теперь я должен всё оптимизировать. Я не могу думать о том, чтобы что-то меня на поле из-за новых игроков. 

Задача на ближайшие два месяца - сделать Дугласа Косту ключевой фигурой в нападении. Он может изменить баланс игры. 

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:49
да и не надо. для вылета в серию В хватит и этого состава :)
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин ответил sihafazatron
сегодня в 16:44
Для чего оскорбления???
juvenale
juvenale
сегодня в 16:31
тренером бы усилиться
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:30
Задача на ближайшие два месяца - сделать Дугласа Косту ключевой фигурой в нападении. Он может изменить баланс игры.
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принцеска обидится....все пасы должны ему идти, все пенали и штрафные должен только он бить)
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