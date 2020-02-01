Сарри: «Я не просил об усилении команды в январе»

Главный тренер «Ювентуса» заявил, что не просил об усилении команды в зимнее трансферное окно.

У меня группа из 27 игроков. Джан? Его качества не подлежат обсуждению, он станет основополагающим игроком в команде, у которой другой способ игры.

Я не просил об усилении команды в январе. У меня и так сильная команда, теперь я должен всё оптимизировать. Я не могу думать о том, чтобы что-то меня на поле из-за новых игроков.

Задача на ближайшие два месяца - сделать Дугласа Косту ключевой фигурой в нападении. Он может изменить баланс игры.