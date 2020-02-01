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Сарри: «Меня не беспокоит количество пропущенных мячей»

сегодня, 16:45

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о том, что его команда часто пропускает голы, когда должна контролировать ситуацию. 

Пропускаем мячи, когда должны контролировать игру? Может быть, хотя мы, кажется, в последнее время уже начали исправлять это. Непросто говорить о психологической подготовке, а не о тактических ситуациях. 

Меня не беспокоит количество пропущенных мячей. Мы добились большего успеха в Лиге чемпионов и Кубке Италии, чем в Серии А, но общий прогресс налицо, даже если мы можем добиться большего. 

Ранее Сарри заявил, что не просил об усилении команды в зимнее трансферное окно. 

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:51
какие успехи в ЛЧ? Еле у ЛОко выиграли?)))
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