Сарри: «Меня не беспокоит количество пропущенных мячей»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мыслями о том, что его команда часто пропускает голы, когда должна контролировать ситуацию.

Пропускаем мячи, когда должны контролировать игру? Может быть, хотя мы, кажется, в последнее время уже начали исправлять это. Непросто говорить о психологической подготовке, а не о тактических ситуациях.

Меня не беспокоит количество пропущенных мячей. Мы добились большего успеха в Лиге чемпионов и Кубке Италии, чем в Серии А, но общий прогресс налицо, даже если мы можем добиться большего.