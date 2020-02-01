ГлавнаяНовости

Федун: «Соболев выделялся на фоне одноклубников в „Томи“»

сегодня, 18:43

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о турнире «Кубок Париматч Премьер», а также рассказал, как оценивает трансфер нападающего Александра Соболева в стан «красно-белых»:

Второй год подряд «Кубок Матч Премьер» является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире.

Как оценю трансфер Соболева? Увидим. Я его еще по «Томи» помню хорошо, он выделялся. Тогда у них еще такая молодая команда была. Он тогда выделялся на фоне одноклубников.

Ранее Федун заявил, что «Спартак» на пост президента РПЛ выдвинет действующего главу Сергея Прядкина

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гинер прокомментировал назначение Кашшаи главой департамента судейства РФС
Сегодня, 18:50 Комментарии8
Семак: «Повторю ещё раз, Кокорина нет смысла отдавать в аренду»
Сегодня, 18:34 Комментарии12
Гинер: «Футболисты уровня Месси в Россию не поедут»
Сегодня, 18:26 Комментарии18
С. Егоров: «На следующей неделе „Зенит“ проведёт совещание по Кокорину»
Сегодня, 17:18 Комментарии19
Баринов подвернул голеностоп во время матча с «Партизаном»
Сегодня, 15:57 Комментарии4
Соловьев: «Бувач поможет в развитии молодых футболистов „Динамо“»
Сегодня, 14:49 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 19:53
а что ты его тогда не взял ?
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 19:23
Моё мнение мы его потеряем как футболиста.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:17
Федун всех хочет убедить.что он следил за Соболевым с детства.А мы не верим.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:59
Лёня как бы намекает спартачам - ребята готовьтесь к играм с Томью ))
viv
viv
сегодня в 18:49
Федун....готовься к стыковым матчам в ФНЛ.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100