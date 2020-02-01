Федун: «Соболев выделялся на фоне одноклубников в „Томи“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о турнире «Кубок Париматч Премьер», а также рассказал, как оценивает трансфер нападающего в стан «красно-белых»:

Второй год подряд «Кубок Матч Премьер» является для нас подготовкой ко второй части чемпионата.

Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире.

Как оценю трансфер Соболева? Увидим. Я его еще по «Томи» помню хорошо, он выделялся. Тогда у них еще такая молодая команда была. Он тогда выделялся на фоне одноклубников.